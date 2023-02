Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Vor ihren Augen sahen sie Gott«, ein Roman von Zora Neale Hurston, erschienen in der Edition Fünf.

Das Buch »Schweigen«, ein Roman von Shusaku Endo, erschienen im Septime Verlag, haben gewonnen: Anja Weinhold aus Chemnitz und Louis Müller aus Hamburg.