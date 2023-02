Ergun Cagatay »hatte nicht nur Charakter, er war ein Charakter – ein nicht einfacher, nicht immer umgänglicher. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war er davon kaum

abzubringen – schon in jungen Jahren, als er gegen den väterlichen Willen sein Studium abbrach, um nicht Jurist, sondern Journalist zu werden.« So beschreibt Peter Stepan, der Kokurator der Ausstellung »Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990. Fotografien von Ergun Cagatay«, den 1937 im türkischen Izmir Geborenen. Der 2018 verstorbene Cagatay hat nicht nur die umfangreichste Bildsammlung zur türkischen Einwanderung in Deutschland hinterlassen, sondern 2016 auch ein umfangreiches Werk veröffentlicht: »Die Türkisch sprechenden Völker: 2.000 Jahre Kunst und Kultur von Innerasien bis zum Balkan« ist jedoch nur auf Englisch verfügbar.

Derzeit zeigt das Museum Europäischer Kulturen in Berlin rund 110 der insgesamt knapp 3.500 Aufnahmen, die Cagatay zwischen März und Mai 1990 im Auftrag der Pariser Bildagentur Gamma in Hamburg, Köln, Werl, Berlin und Duisburg geschossen hatte. Zuvor machte die Ausstellung unter anderem Station in Essen, Istanbul und Hamburg. In den beiden deutschen Städten besuchten rund 50.000 Menschen die Ausstellung. Viele Besucher hätten keine Vorstellung davon gehabt, wo und unter welchen Bedingungen viele türkeistämmige Menschen in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, wie Kuratorin Meltem Kücükyilmaz im Gespräch mit dem Onlinearchiv Visual-History erzählte. »Viele der Ausstellungsbesucher:innen in den türkischen Städten waren regelrecht überrascht zu erfahren, dass die Sachen in Deutschland anders verliefen, als sie glaubten.«

Kurator Stepan hatte 2015 bei einem Besuch in Istanbul das Konvolut an Fotografien bei Cagatay entdeckt und dessen Wert erkannt. Ein Jahr später wurde eine kleine Auswahl in der türkischen Botschaft in Berlin präsentiert, 2018 folgte eine erste Ausstellung im Märkischen Museum Berlin unter dem Titel »Bizim Berlin 89/90«, die sich auf die Bilder aus der Hauptstadt beschränkte. Zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens im Jahr 2021 entstand die Ausstellung »Wir sind von hier«. So wurde erstmals eine größere Menge der Bilder einem Publikum in Deutschland und der Türkei öffentlich zugänglich gemacht. Begleitend erschien damals eine Broschüre, die weitere Bilder zum Thema sowohl von türkischen als auch von deutschen Fotografinnen und Fotografen enthielt. Beiträge wie etwa der von Ali Güngörmüsrunden das Magazin ab: »Ich erinnere mich an den Geruch meiner Onkel, die bei Volkswagen oder bei Continental gearbeitet haben, so ein ständiger Geruch von Arbeit, Schweiß, Gummi und Fließband, man hat es immer gerochen.« Er wurde 1976 in Tunceli geboren und ist mittlerweile als Sternekoch in Deutschland tätig.