Pakt schrumpft zum Plan

Chinas Staatschef Xi (r.) begrüßt seinen iranischen Amtskollegen Raisi am Dienstag in Beijing

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat am Donnerstag einen dreitägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik China abgeschlossen. Begonnen hatte die Visite am Dienstag nachmittag mit einem glanzvollen protokollarischen Empfang in der Großen Halle des Volkes bei seinem chinesischen Amtskollegen. Xi Jinping hob bei diesem Treffen hervor, dass sich China und Iran einer »traditionellen Freundschaft« erfreuen und dass ihre bilateralen Beziehungen die Proben verschiedener Wechselfälle überstanden haben. China unterstütze Iran bei der Verteidigung seiner Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Integrität und nationalen Würde, lehne die Einmischung äußerer Kräfte in Irans innere Angelegenheiten und die Untergrabung seiner Sicherheit und Stabilität ab. Beijing sei bereit, mit Teheran bei der Umsetzung des »Umfassenden Kooperationsplans« zusammenzuwirken und »die praktische Zusammenarbeit auf Gebieten wie Handel, Landwirtschaft, Industrie und Entwicklung der Infrastruktur zu vertiefen, und mehr hochwertige Landwirtschaftsprodukte aus dem Iran zu importieren«.

Das Abkommen, das damals unter dem etwas anspruchsvolleren englischen Namen »25-Year Strategic Cooperation Pact« – Pakt, nicht nur Plan – lief, wurde am 27. März 2021 von den Außenministern beider Länder in der iranischen Hauptstadt unterzeichnet. Die Idee hatte erstmals Präsident Xi ins Spiel gebracht, als er am 22. Januar 2016 zu einem Staatsbesuch in Teheran war. Der Vorstellung war nur ein sehr kleines Zeitfenster beschieden: Am 16. Januar 2016 war das im Juli 2015 in Wien unterzeichnete internationale JCPOA in all seinen Bestandteilen, unter Einschluss der westlichen Sanktionen gegen den Iran, in Kraft getreten. Mit dem Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar 2017 saß ein Präsident im Weißen Haus, der schon im Wahlkampf das »Zerreißen des JCPOA« zur Priorität erklärt hatte. Am 8. Mai 2018 erklärte Trump den Austritt aus dem Abkommen und ordnete die schrittweise Wiederanwendung aller Sanktionen an, auf die die USA in Wien verzichtet hatten.

Damit waren, ohne dass das nachvollziehbar begründet oder gar diskutiert wurde, die wesentlichen Voraussetzungen für Xis Initiative im Januar 2016 entfallen. Die Volksrepublik war aus leicht verständlichen, wirtschaftspolitisch nicht anfechtbaren Gründen immer davor zurückgeschreckt, gegen US-Sanktionen zu verstoßen. Die wichtigsten chinesischen Banken arbeiten alle auch in den USA, ebenso wie die übrigen Staatskonzerne der Volksrepublik. Das kann nicht zur Disposition stehen. Es gibt nur eine kleine Ausnahmezone: Das sind speziell organisierte Unternehmen in Privatbesitz, die nicht nachweisbar mit dem Rest der Wirtschaft verbunden sind. Sie treten insbesondere als Irans Partner bei »illegalen« Ölgeschäften auf.

Warum unter diesen Umständen überhaupt noch am 25. März 2021 ein »strategischer Pakt« mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterschrieben wurde, erschließt sich nicht. Der Inhalt wurde immer noch nicht veröffentlicht. Statt dessen blüht das haarsträubende Gerücht, China habe sich dazu verpflichtet, über einen Zeitraum von 25 Jahren insgesamt 400 Milliarden US-Dollar, durchschnittlich 16 Milliarden jährlich, im Iran zu investieren. Auch ohne die konkrete Problematik, die mehr umfasst als die wirkungsvolle »Vergiftung« Irans durch die westlichen Sanktionen, gibt es keine Beispiele, dass China sich im Ausland jemals in so unüberschaubarem Ausmaß und für so lange Zeit festgelegt hätte.

Raisi war am Montag mit dem erklärten Ziel nach Beijing geflogen, ein bisschen Schwung in die praktische Durchführung der vor gut zwei Jahren geschlossenen Grundsatzvereinbarung zu bringen. Gelegentlich spricht man im Iran offen darüber, dass der »Pakt« im wesentlichen auf dem Papier stehen geblieben sei. Viel mehr kam zwischen Dienstag und Donnerstag nicht hinzu. 20 Einzelabkommen zur Erweiterung der Zusammenarbeit seien geschlossen worden, heißt es. Ohne Bekanntgabe des Inhalts, unverbindlich, und keineswegs alle nur auf die Wirtschaft bezogen.