Mit oder ohne Labour

Henry Nicholls/REUTERS Vom Labour-Chef als Kandidat für die kommende Wahl ausgebootet: Arbeitskämpfer Jeremy Corbyn (London, 18.3.2022)

Keir Starmer säubert weiter: Seit er am 4. April 2020 die britische Labour-Partei von Jeremy Corbyn übernommen hat, schließt er ­systematisch dessen Anhänger und andere Linke aus. Corbyn selbst wurde aus der Unterhaus-Fraktion ausgeschlossen und sitzt dort seitdem als unabhängiger Abgeordneter. Unter den Labour-Mitgliedern ist er weiterhin beliebt und zeigt sich immer wieder bei aktuellen Arbeitskämpfen. Klassenkämpferische Abgeordnete will Starmer nach der nächsten Wahl, die am 24. Januar 2025 stattfinden soll, nicht mehr haben.

Um den Außenseiter endgültig loszuwerden, hat der Parteichef nun am Mittwoch verlautbart, Corbyn dürfe bei den Unterhauswahlen nicht mehr für Labour antreten. Die Partei habe sich unter seiner Führung verändert, und »wir gehen nicht zurück«: »Ich habe immer gesagt: Die Tür ist offen, er kann gehen«, sendete er eine Botschaft an seinen Vorgänger. Ein kalkulierter Schachzug, der die verbliebene Labour-Linke um die Gruppe »Momentum« in eine Krise wirft: Corbyn will aber nur als Labour-Kandidat antreten. Überredet Momentum ihn dennoch zu einer unabhängigen Kandidatur – die chancenreich wäre –, könnten Momentum-Mitglieder, die für ihn Wahlkampf machen, ihre Parteimitgliedschaft verlieren.

Die langjährige Corbyn-Vertraute Diane Abbott sagte zum Sender LBC, Corbyn habe »nicht die Absicht, als Unabhängiger zu kandidieren«, da er seit seinem 16. Lebensjahr Labour-Mitglied sei. Momentum schrieb auf Twitter: »Es sollte Sache der Labour-Mitglieder in Islington North (dem Wahlkreis Corbyns, jW) sein, über ihren Kandidaten zu entscheiden – das ist ihr demokratisches Recht.« Gegenüber dem Guardian sagte Corbyn später: »Jeder Versuch, meine Kandidatur zu blockieren, stellt eine Verweigerung eines ordnungsgemäßen Verfahrens dar und sollte von jedem bekämpft werden, der an den Wert der Demokratie glaubt.«

Es wird vermutet, dass die Regionalpartei Corbyn in ihrem Wahlkreis aufstellen wird, um die Debatte auf nationale Ebene zu heben. Denn falls der Geschasste in seinem Wahlkreis aufgestellt wird, müsste die nationale Leitung ihn gegen den Willen der Basis blockieren. Das würde zu einem offenen Machtkampf und womöglich gar dem Auseinanderbrechen von Labour führen, erhofft sich Momentum.

Derweilen geht Starmer seit Monaten auch gegen Labour-Mitglieder vor, die die aktuelle Streikwelle unterstützen. Mehrere Gewerkschafter berichteten der jungen Welt in den vergangenen Wochen, dass ihnen von seiten der Parteiführung angedroht wurde, nicht bei den Lokalwahlen im Mai oder den nächsten Parlamentswahlen als Labour-Kandidaten aufgestellt zu werden, wenn sie weiter Arbeitskämpfe organisieren.

Willie Howard ist ein Organisator der Gewerkschaft Unite, einer der kämpferischsten Gewerkschaften in der aktuellen Streikwelle. Seine Ehepartnerin ist Gemeinderatsabgeordnete von Labour in der Stadt Milton Keynes, nordwestlich von London. Er selbst ist auch Labour-Mitglied, betonte im Gespräch mit jW aber, dass er, seit Starmer den Vorsitz hält, »nicht mehr aktiv ist«. Von den aktuellen Entwicklungen zeigt er sich enttäuscht: »Es ist ziemlich ernüchternd, das Ausmaß des Schadens zu sehen, der durch die Niederlage des Corbyn-Projekts innerhalb von Labour angerichtet wurde. (…) Labour wurde vollständig von der Politik des neoliberalen Kapitalismus zurückerobert«, so Howard.

Auch er hat miterlebt, wie kämpferische Kandidaten von Listenplätzen ferngehalten werden: »Kandidaten aus der Arbeiterklasse werden unter fiktiven Vorwänden blockiert und durch Starmer-treue Leute ersetzt.« Die Linke innerhalb der Labour-Partei sei daher völlig gelähmt, beschreibt Howard die Situation: »Die wenigen verbleibenden linken Abgeordneten sind praktisch politisch neutralisiert.« Er sehe keinen Kampf dagegen, »nur eine langsame, aber totale Kapitulation«.

Howard glaubt, dass Labour in zwei Jahren an der Macht sein wird. Er hofft daher, dass die aktuelle Streikwelle dazu führt, dass neue Aktivisten aus der Gewerkschaftsbewegung nun Erfahrung sammeln und den Kampf weiterführen: Nicht mehr gegen die konservativen Tories, sondern dann gegen ein Labour-Regierung.