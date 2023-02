Problem verlagert, nicht gelöst

LAURIE DIEFFEMBAC/Belga/imago Solidaritätsaktion in der Nähe des Zeltlagers am Kanal Brüssel–Charleroi (15.2.2023)

Am Mittwoch abend verließen die letzten Bewohner das besetzte Haus in der Paleizen­straat in Brüssel-Schaarbeek. Zwei ganze Tage hatte die Räumung der noch 500 verbliebenen Personen gedauert, die seit mehreren Monaten in dem leerstehenden ehemaligen Verwaltungsgebäude gelebt hatten. Der Großteil von ihnen: Menschen im Asylverfahren ohne Platz in ihnen eigentlich zustehenden Notunterkünften. Wer Glück hatte, durfte in einen Bus steigen. Die Rest stand buchstäblich auf der Straße. Einige machten sich auf den Weg in andere besetzte Häuser, die es in Brüssel zahlreich gibt. Andere suchten in Bahnhöfen Schutz. »Das Problem hat sich verlagert, ist aber nicht gelöst«, berichtete eine Reporterin des öffentlich-rechtlichen flämischen Senders VRT-NWS.

Zweifellos herrschten im besetzten Haus unhygienische, menschenunwürdige Verhältnisse. Der Rettungsdienst entdeckte bei der Räumung sogar einen Toten. Es gab nur wenige Duschen und Toiletten. Dennoch bot das Gebäude Obdach. In dem wilden Zeltlager auf dem Bürgersteig am Kanal Brüssel–Charleroi übernachten laut VRT-NWS seit Mittwoch deutlich mehr Menschen – ohne Duschen und Toiletten. In einer langen Reihe stehen die Zelte auf dem Quai. Manche helfen sich mit Plastikplanen. »Es ist ein erschütterndes Bild«, berichtete eine Reporterin des VRT. »Inzwischen hat es angefangen zu regnen, und es ist sehr windig.«

Etwas mehr als 160 Asylsuchende aus dem besetzten Haus wurden in die kleine flämische Gemeinde Sint-Pieters-Leeuw gebracht. Bürgermeister Jan Desmeth war ziemlich verdattert, als unerwartet vier Busse aus Brüssel eintrafen – weder er noch der flämische Innenminister waren vor der Ankunft informiert worden. Die Menschen sollten im örtlichen Ibis-Hotel untergebracht werden, doch Brüssel hatte laut dem Bürgermeister nur 30 Zimmer reserviert und weder Abendessen noch Frühstück organisiert.

Zum Glück waren in dem Hotel noch Zimmer unbelegt, so dass einem Bericht der Tageszeitung Het Laatste Nieuws (HLN) zufolge niemand auf der Straße schlafen musste. Die Asylsuchenden – überwiegend alleinstehende Männer – sollen nun bis maximal Ende nächster Woche im Hotel bleiben, in dem der normale Betrieb unterdessen weiterläuft. Die Männer befinden sich in Asylverfahren und haben damit ein Recht auf einen Platz im Aufnahmenetzwerk der belgischen Asylbehörde Fedasil. Am Donnerstag abend wurden die ersten 30 in eine reguläre Unterkunft gebracht, berichtete VRT am Freitag.

»Die heiße Kartoffel wird von links nach rechts weitergereicht«, beschwerte sich Desmeth, der Mitglied der in Flandern regierenden nationalistischen Partei N-VA ist, im belgischen Fernsehen. Damit dürfte er durchaus die politischen Richtungen gemeint haben, denn die Provinz Brüssel wird von den Sozialdemokraten regiert. Deren Ministerpräsident Rudi Vervoort wehrte sich am Donnerstag in der Onlineausgabe des Brüsseler Lokalmediums Bruzz: »Wir wussten vorher nicht, dass ein Teil der Bewohner des besetzten Hauses nach Flandern kommen würde.« Die Tageszeitung De Standaard vermutete am Donnerstag, den Regierungsbehörden sei nicht bewusst gewesen, dass das Hotel ganz knapp außerhalb der Provinzgrenze und damit in Flandern liegt. Außerdem sei die belgische Regierung für die Unterbringung von Asylsuchenden zuständig.

Der belgische Regierungschef Alexander De Croo gab am Donnerstag zu, dass die Räumung der Paleizenstraat nicht »so gelaufen ist, wie es sein sollte«. Jetzt sei aber nicht der Moment, »um mit dem Finger auf andere zu zeigen«. Besonders nicht auf ihn und seine Regierung, könnte man hinzufügen. »Die Paleizenstraat ist zu einem traurigen Symbol dafür geworden, wie unser Land funktioniert: chaotisch, mit durcheinandergebrachten Regierungsebenen und monatelangen Diskussionen«, kommentierte VRT-NWS.