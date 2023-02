Aufstieg im Abstieg

Ralph Orlowski/REUTERS Hauptsitz der Commerzbank AG in Frankfurt am Main

Eine alte Lady des deutschen Geldadels betritt voraussichtlich wieder den Laufsteg der Oberklasse: Nach viereinhalb Jahren Verbannung und einer aufwendigen Reanimierung, hat die Commerzbank offenbar den Wiederaufstieg in den deutschen Börsenleitindex Dax geschafft (Bekanntgabe der Entscheidung am Freitag nach Redaktionsschluss). Ab dem 27. Februar würde das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Frankfurt am Main börsentechnisch wieder in der Bundesliga spielen. Ganz aus eigener Kraft hat die Nummer zwei unter den BRD-Geldhäusern das allerdings nicht vollbracht – und für den Dax, sowie den Wirtschaftsstandort Deutschland ist die Rückkehr des Konzerns eher ein Zeichen zunehmender Schwäche.

Seit September 2021 ist zudem der Leitindex nicht mehr, was er einmal war – die Versammlung der 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen der BRD. Heute tummeln sich dort 40 Firmen, von manchen haben viele Nichtbörsianer noch nie etwas gehört, und ehe ein Newcomer bekannt werden kann, ist er nicht selten nach kurzer Zeit wieder raus aus dem illustren Kreis.

Das hat damit zu tun, das seit gut zwei Jahren der gesamte Börsenwert der jeweiligen Kapitalgesellschaft nicht mehr interessant für die Mitgliedschaft ist, sondern der sogenannte Streubesitz. Die Deutsche Börse AG als Betreiber des Handelsplatzes stärkte damit zwar theoretisch die wirklichen Publikumsgesellschaften, ein reales Abbild der im Lande agierenden Konzerne ergibt das nicht. Fest in der Hand mächtiger Großaktionäre befindliche Konzerne wie VW (Porsche/Piech, Katar, Niedersachsen) oder BMW (Quandt-Erben) haben nun ein weniger großes Indexgewicht, als kleinere Unternehmen mit weit gestreutem Aktienbesitz. Und da Streubesitz deutlich stärker den täglichen Käufen und Verkäufen an der Börse unterliegt, kann es gut sein, dass der Aufenthalt des Unternehmens im Leitindex nur kurz ist.

Die Commerzbank war lange eine feste Größe im Dax, als er noch 30 Unternehmen umfasste. Auslöser für ihren Sturz aus dem Rampenlicht waren die Gier der Hauptakteure – und eine in dem Geschäft verbreitete Unfähigkeit des Managements zu längerfristiger Planung. Ausgerechnet 2007/2008 ließen sich die Bankenchefs die angeschlagene Dresdner Bank zur Übernahme aufschwatzen. Die damals seit 2001 im Besitz der Allianz AG befindliche frühere Nummer zwei der BRD-Bankenwelt war da offenbar schon schwer angeschlagen.

Zeitlich parallel zu dem Abenteuer der Commerzbanker stürzte im Zuge der »Subprime-Krise« in den USA das globalisierte Finanzkapital in heftige Turbulenzen. Die US-Investmentbank Lehman Brothers hatte sich verzockt und wurde zerschlagen. Viele Institute, die sich »frisch verpackte« Finanzprodukte aus dem US-Immobilienmarkt hatten andrehen lassen, gerieten in Not.

Die Commerzbank war nach Ansicht des BRD-Kapitals zu groß, um Pleite zu gehen. Deshalb schritt die damalige Regierung Merkel/Müntefering zur Rettung. Doch trotz dieser Hilfe war das Geldhaus nur noch ein Schatten seiner selbst. Zwar konnte sie sich konsolidieren, die Bundeshilfen zurückzahlen und neuerdings sogar wieder solide Gewinne erzielen. Aber den Staat behielt das Institut bis heute im Nacken (ca. 15 Prozent Anteile). 2018 flog sie dann auch noch aus dem Dax – verdrängt vom damals extrem gehypten Neuling Wirecard. Dessen Karriere dürfte den Leserinnen und Lesern der jungen Welt bekannt sein.

Insofern wirft die Rückkehr in den jetzt weniger glänzenden Dax, durch eine weniger attraktive Bank ein Schlaglicht auf eine weniger glamouröse deutschen Wirtschaftsszene. Denn der Platz für das Institut wurde frei, weil eines der profitabelsten und wichtigsten deutschen Unternehmen dem Land den Rücken gekehrt hat: Der Industriegashersteller Linde. Der war 2018 mit der US-Firma Praxair fusioniert worden – einer früheren Tochter. Linde verlegte damals seine Sitz in die Steueroase Irland und schied nun auch aus dem Dax aus. Das im Konzern nun dominierende US-Kapital war sicher der Auffassung, dass es ausreicht, im US-Leitindex S&P 500 präsent zu sein.