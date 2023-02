Partei ohne Standpunkt

Annegret Hilse/REUTERS Könnte morgen als Außenminister anfangen: Bodo Ramelow (l.) mit Olaf Scholz in Erfurt (3.10.2022)

Der Vorstand der Partei Die Linke stellt sich nicht hinter das inzwischen von beinahe 500.000 Menschen unterzeichnete »Manifest für Frieden« und die damit verbundene Kundgebung am 25. Februar in Berlin. Bei einer Sondersitzung des Parteivorstandes am Donnerstag abend stimmten nach jW-Informationen 15 Mitglieder für eine von den beiden Parteivorsitzenden eingebrachte Erklärung, die hinsichtlich der Kundgebung auf eine »weder ausdrücklich unterstützen, noch offen ablehnen«-Position hinausläuft. Drei Vorstandsmitglieder, die für eine unterstützende Stellungnahme zu der Kundgebung plädiert hatten, stimmten gegen die Vorlage (Christine Buchholz, Margit Glasow, Jan Richter), ein Vorstandsmitglied enthielt sich.

Zu Beginn der Sitzung wurde zunächst ein Antrag abgelehnt, die Debatte über diese Frage wie schon am vergangenen Sonntag erneut in geschlossener Sitzung durchzuführen. In der Debatte wandten sich nach jW-Informationen vor allem die Berliner Landes- und stellvertretende Parteivorsitzende Katina Schubert und die Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Maja Tegeler aggressiv gegen jede Unterstützung der von der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer initiierten Kundgebung. Andere Vorstandsmitglieder traten moderater auf; insgesamt sei aber, so ein Beobachter gegenüber junge Welt, bei einer Mehrheit das Bemühen erkennbar gewesen, Argumente gegen eine Unterstützung der Kundgebung zu finden. Bemängelt wurde etwa, dass es vor der Veröffentlichung des »Manifests« keine Konsultation mit der Partei gab.

In der beschlossenen Erklärung wird die Kundgebung am 25. Februar, um die sich die Debatte in der Hauptsache drehte, nicht ausdrücklich erwähnt. Einleitend heißt es: »Wir stehen zum Selbstverteidigungsrecht der Ukraine und fordern den sofortigen Rückzug der russischen Truppen.« Die Partei lehne aber den »militaristischen Tunnelblick der Bundesregierung« ab und stehe »für zivile Alternativen zu einem langen Abnutzungskrieg, zur Eskalation von Waffenlieferungen und Aufrüstung«. Das Ziel, »den Krieg zur langfristigen militärischen Schwächung Russlands zu nutzen«, lehne man ebenfalls ab. Die Bundesregierung wird aufgefordert, an diplomatischen Initiativen zur Beendigung des Krieges zu arbeiten.

Allgemein wird dazu aufgerufen, »am Wochenende um den Jahrestag des russischen Angriffes« für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, »gegen den Angriffskrieg Russlands sowie gegen das Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung« zu demonstrieren. In der Vorstandssitzung gab es nach jW-Informationen die Position, dass man angesichts vielfältiger Aktivitäten im Umfeld des Jahrestages nicht direkt zu der Kundgebung am 25. aufrufen müsse bzw. solle. Betont wird in der Erklärung, dass »Frieden und Antifaschismus zusammengehören: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. In diesem Sinne haben Rechte hier keinen Platz.«

Bei seiner Sitzung am Sonntag hatte es der Vorstand zunächst abgelehnt, sich mit der Kundgebung am 25. zu befassen. Vorbehalt war hier, dass eine klare Aussage der »Manifest«-Initiatorinnen zur Abgrenzung nach rechts fehle. Noch während der Sitzung wurde allerdings bekannt, dass Wagenknecht sich dahingehend erklärt hatte. Sie wolle keine Unterstützung von AfD-Chef Tino Chrupalla, der das »Manifest« unterzeichnet hat. Ein daraufhin eingebrachter Antrag, sich aufgrund dieser Sachlage erneut mit der Kundgebung zu befassen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Zu Wochenbeginn hatte sich allerdings der von der Parteibasis ausgehende Druck erhöht; am Dienstag unterzeichnete mit dem Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi ein innerparteiliches Schwergewicht das »Manifest«.

Allerdings blieben auch diejenigen in der Partei, die mehr oder weniger offen Waffenlieferungen befürworten und faktisch für eine Anlehnung an die Linie der Bundesregierung eintreten, nicht untätig. Aus dieser Richtung wird – im Verbund mit liberalen Medien – seit Tagen eine zunehmend schrillere Kampagne gefahren, um die Wagenknecht-Schwarzer-Kundgebung als »rechtsoffen« und »Querfront«-Projekt zu denunzieren. Auf dieser Linie argumentierten am Donnerstag auch Schubert und Tegeler im Vorstand.

Ebenfalls am Donnerstag wandte sich der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow mit einer auch jW vorliegenden Erklärung an die Linke-Bundestagsabgeordneten, die Vorstandsmitglieder und die Landesvorsitzenden. Darin spricht er sich unter anderem dagegen aus, mit »Friedensmanifesten« eine »Waffen- und Atempause« anzustreben, weil das den »Keim des Krieges« »bewässere«. Ramelow distanziert sich von der Forderung nach einem »sofortigen und kurzfristigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine«. Das dürfte die bislang deutlichste Wortmeldung eines prominenten Linke-Politikers sein, die auf die Befürwortung einer Fortsetzung des Krieges bis zu einem »Sieg« der Ukraine hinausläuft. Sie ist inhaltlich auch mit dem, was der Parteivorstand am Donnerstag beschlossen hat, nicht vermittelbar.