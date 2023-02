Ein Goldjunge

Méribel. Skirennfahrer Alexan­der Schmid hat bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich Gold im Parallelwettbewerb gewonnen. Der Allgäuer setzte sich im Finale in Méribel am Mittwoch gegen den Österreicher Dominik Raschner durch und feierte den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Zudem bescherte der 28jährige vom SC Fischen dem Deutschen Skiverband (DSV) die erste Medaille bei den laufenden Titelkämpfen und das erste WM-Gold seit dem Sieg von Maria Höfl-Riesch in der alpinen Kombination vor zehn Jahren in Schladming. (dpa/jW)