Unter Verdacht

Beijing. Der Präsident des chinesischen Fußballverbands, Chen Xuyuan, steht mutmaßlich unter Korruptionsverdacht. Wie der Verband am Mittwoch in Beijing mitteilte, hätten die Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei und die Aufsichtsorgane der Sportverwaltung Ermittlungen gegen ihn wegen »schwerer Disziplinverstöße« eingeleitet. In der Mitteilung, die nur aus einem Satz bestand, wurde nicht näher beschrieben, was Chen Xuyuan vorgeworfen wird oder ob er festgenommen wurde. (dpa/jW)