Geld wie Heu

Zürich. Der Fußballweltverband FIFA hat für den vergangenen Finanzzyklus inklusive der WM in Katar Rekordzahlen in Milliardenhöhe vermeldet. Die Einnahmen betrugen von 2019 bis 2022 insgesamt 7,568 Milliarden US-Dollar (7,079 Milliarden Euro) und stiegen damit um mehr als eine Milliarde im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Das geht aus dem Finanzbericht hervor, den die FIFA am Dienstag veröffentlichte. (dpa/jW)