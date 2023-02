Nicht Days Tag

Méribel. Mikaela Shiffrin hat sich vor ihren wichtigsten Rennen (dem Riesenslalom an diesem Donnerstag und dem Slalom am Sonnabend) bei der WM in Frankreich überraschend von ihrem langjährigen Cheftrainer Mike Day getrennt. »Ich habe mich entschieden, mit einer neuen Führung in meinem Team in die nächste Phase meiner Karriere zu gehen«, teilte die US-Amerikanerin in einer Stellungnahme mit. Anschließend erklärte auch der US-Ski- und Snowboard-Verband die Zusammenarbeit mit Day für beendet. (sid/jW)