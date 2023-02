Nachschlag: Vulgärlobbyismus

Christian Spicker/imago images Sprechpuppe der Rüstungsindustrie: Henning Otte

Sage noch einer, Vulgärmaterialismus sei vulgär. Im Radio zu hören: Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Otte sagt, ansonsten sagt er nichts, was so ein verteidigungspolitischer Sprecher in diesen Zeiten binnen fünf Minuten eben so sagt: Mehr Waffen für die Ukraine, mehr Geld für noch mehr Waffen: »ganz schnell alles zusammensammeln, was es gibt an zugesagten Mitteln: die Kampfpanzer ›Leopard 2‹, Munition für den ›Gepard‹ und die Raketenabwehr IRIS-T«; »die Industrie kann die Munition liefern«; »es muss mehr Munition geliefert werden«; »aber auch die Löcher bei der Bundeswehr müssen gestopft werden«; es muss kompensiert werden, was abgegeben wird«; »hier kommt die Bundesregierung mit den Haushaltsmitteln vorne und hinten nicht zurecht«. Wer bezahlt ihn für diesen humanistischen Tiefsinn? Otte ist, das erfährt man im Radio nicht, Mitglied im Präsidium des Förderkreises Deutsches Heer, vulgo: eines Lobbyverbands der deutschen Rüstungsindustrie. (brat)