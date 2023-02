Paradiesische Bilder

Das britische Künstlerduo Gilbert & George bekommt ein neues künstlerisches Zuhause in London. Im Stadtteil Spitalfields im Osten Londons soll Anfang April in einem mehrstöckigen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert das Gilbert & George Centre eröffnen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Gemäß dem Motto der extravaganten Realismuskünstler gibt es dort »Kunst für alle«. Die meisten Ausstellungen sollen kostenlos zugänglich sein – als erstes die Schau »The Paradisical Pictures«.

»Unsere Kunst ist die Freundschaft, die zwischen dem Betrachter und den Bildern entsteht. Wir wollen, dass sie das Bigotte im Liberalen und umgekehrt das Liberale im Bigotten zum Vorschein bringt«, heißt es auf der Internetseite des Duos. Auf den Bildern der Schau sollen Gilbert und George in Umgebungen voller Blumen, Blätter, Bäume und Früchte zu sehen sein. Seit mehr als einem halben Jahrhundert leben und arbeiten die beiden Exzentriker Gilbert ­Prousch und George Passmore als preisgekröntes Gesamtkunstwerk zusammen. (dpa/jW)