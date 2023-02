Marodeure am Areopag

Alexandros Avramidis/REUTERS 700.000 Häuser und Wohnungen zu versteigern! (Proteste gegen Auktion in Thessaloniki)

Griechenlands oberster Gerichtshof, der Areopag, hat mit einem letztinstanzlichen Urteil die soziale Katastrophe im Land verschärft. Die 65 Richter des höchsten Justizorgans entschieden am vergangenen Donnerstag mit 56 gegen neun Stimmen, dass Banken, private Kreditverwalter und Hedgefonds Häuser oder Wohnungen säumiger Schuldner übernehmen und versteigern dürfen. Betroffen sind nach Angaben der griechischen Anwaltskammer mehr als 700.000 Hausbesitzer – auf Familien hochgerechnet wahrscheinlich mehr als eine Million Menschen –, die ihre Kredite in den letzten Jahren nicht mehr bedienen konnten.

Dass Hunderttausende Griechen ihre »Schulden« nicht mehr abzahlen können, ist eine unmittelbare Folge der von Brüssel seit 2010 gegen das Land verhängten finanziellen Zwangsmaßnahmen. Wie zahlreiche renommierte Wirtschaftswissenschaftler – unter ihnen Nobelpreisträger – und zuletzt im Dezember auch das Athener Institut für alternative Politik (ENA) konstatierten, wurde die sogenannte griechische Finanzkrise im Prinzip von den kreditgebenden Geldhäusern selbst ausgelöst. Die in drei »Hilfspaketen« an die Ägäis überwiesenen 275 Milliarden Euro retteten dann in der Hauptsache jene Verursacher der Immobilienblase, die ihren ehemaligen Kunden nun mit Hilfe der Justiz das Dach über dem Kopf wegnehmen.

In den allermeisten Fällen kümmerten sich die Banken zuletzt nicht einmal mehr selbst um die Probleme ihrer einst mit ungesicherten Darlehen in den finanziellen Abgrund gelockten Kunden. Seit Jahren verkaufen die Bosse des Geldgeschäfts »faule Kredite« lieber an Hedgefonds; zwischengeschaltet sind in der Regel sogenannte »Servicer«, gnadenlose private »Kreditverwalter«, die Eigenheime und Wohnungen täglich zu Tausenden im Netz versteigern. Profiteure der im Geschäftsjargon »Schnäppchen« genannten billigen Veräußerung von Familieneigentum sind am Ende der Verwertungskette auch sich explosionsartig vermehrende Immobilienagenturen und deren meist ausländische Klienten.

Lokale Gerichte und einige tausend Anwälte haben inzwischen die Regierung des rechten Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis aufgefordert, die betroffenen Familien mit einem neuen Gesetz vor dem Verlust ihrer Unterkunft zu schützen. Im Jahr 2015 hatte die damalige sozialdemokratische Regierung des Premiers Alexis Tsipras ein entsprechendes Regelwerk durchgesetzt, das allerdings »sowohl Banken und Fonds wie auch den Hausbesitzern gerecht werden wollte«, wie Areopaganwalt Panagiotis Psyllakis am Dienstag gegenüber junge Welt kritisierte. Im August 2022 hatte eine Kammer des obersten Gerichts im Sinne der verarmten Besitzer entschieden und die Versteigerung von Häusern oder Wohnungen untersagt, die als einzige Familienunterkunft dienten. Dieses Urteil wurde von den Fonds angegriffen und nun in der letzten Instanz aufgehoben.

»Helfen« könne seit der Urteilsverkündung »nur noch die Regierung und eine Mehrheit im Parlament mit einem neuen Gesetz«, sagte Psyllakis. Der Zeitpunkt für eine Regelung, die Immobilienhaien, Fonds und Servicern Einhalt gebieten könnte bei ihrem »monströsen, räuberischen Geschäft«, wie einer der betroffenen Hausbesitzer gegenüber junge Welt klagte, scheint günstig. Im Sommer, der genaue Termin steht noch nicht fest, müssen sich der Regierungschef und seine rechtsnationale Mehrheit zur Wiederwahl stellen. Vermutlich Ende Juni, Anfang Juli sind Parlamentswahlen fällig – und die Vorwahlzeit ist in Griechenland traditionell mit »Geschenken« für das Volk, also auch für die sonst unbeachteten unteren Gesellschaftsschichten, verbunden.

Am Dienstag etwa durften sich Rentner, Feuerwehrleute, Finanzbeamte und Krankenhauspersonal freuen. Verhalten freilich, weil Mitsotakis nichts über die Höhe des versprochenen Einkommenszuschlags sagte. Das Eigenlob, das er mit seiner Ankündigung verband, kommentierte die Athener Tageszeitung Efsyn mit der Bemerkung: »Einer, der gerade erst das 13. Monatsgehalt gestrichen hat, kann uns damit nicht verulken.«