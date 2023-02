Komplott komplett

Estailove St-Val/REUTERS Tatort in Port-au-Prince: Absperrung vor dem Haus des ermordeten Präsidenten (7.7.2021)

Die US-Regierung will vom Komplott zur Hinrichtung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse nichts gewusst haben. Auch wenn am Dienstag (Ortszeit) vier weitere Verdächtige auf US-Boden festgenommen wurden und die New York Times angesichts der bei der Gerichtsanhörung vorgebrachten Antwort auf Verbindungen zum FBI »beunruhigende Fragen« aufgeworfen sieht. Alle vier Angeklagten erschienen am Dienstag nachmittag zu einer Anhörung vor einem US-Gericht, das die Anklageerhebung für kommenden Freitag angesetzt hat.

Die Festnahmen betreffen laut der Anklageschrift des US-Justizministeriums »zwei in Südflorida lebende US-Bürger (Walter Veintemilla und Antonio Intriago) und eine Person mit ständigem Wohnsitz in den USA (Arcángel Pretel Ortíz) sowie einen in Tampa lebenden US-Bürger (Frederick Bergmann) aufgrund von Strafanzeigen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an den Ereignissen, die zum 7. Juli 2021 führten«. Damals wurde Moïse mit zwölf Schüssen bei einem Überfall auf sein Haus in Port-au-Prince getötet, seine ebenfalls anwesende Frau Martine wurde leicht verletzt. In der Folge versank das karibische Land noch stärker in Chaos und Gewalt durch bewaffnete Gruppen als ohnehin schon. Auch die Proteste gegen Moïse, der als US-Statthalter galt, dauerten bereits Jahre an – vor allem wegen der Veruntreuung venezolanischer Hilfsgelder aus dem Petrocaribe-Fonds.

Ohne Zweifel steht für die Anklage fest, dass der Süden des US-Bundesstaats »als zentraler Ort für die Planung und Finanzierung des Komplotts« diente, das »darauf abzielte, Präsident Moïse zu entmachten und ihn durch jemanden zu ersetzen, der den politischen und finanziellen Interessen der Mitverschwörer dienen würde«. Die jüngsten Festnahmen markierten »den Höhepunkt einer fast zweijährigen Untersuchung«, zeigte sich der stellvertretende Minister des Innenministeriums, John K. Tien, zufrieden. »Die Sonderermittler von Homeland Security Investigations haben ihre Befugnisse genutzt, um gemeinsam mit Partnern aus der gesamten Regierung die Ermittlungen voranzutreiben und der Familie Moïse und dem haitianischen Volk Gerechtigkeit widerfahren zu lassen«, so Tien weiter.

Insgesamt sind nun elf Personen in Florida im Zusammenhang mit dem Attentat angeklagt. In Haiti selbst gab es seit dem Mord mehr als 40 Festnahmen, darunter 18 Kolumbianer und drei haitianische US-Amerikaner mit Verbindungen nach Südflorida. Drei Söldner waren bei dem Überfall getötet worden. Wie der Miami Herald am Dienstag weiter berichtete, ist von ihnen bislang niemand formell angeklagt worden. Nach Angaben ihres Anwalts Nelson Romero Velasquez haben die Söldner alle in den Elitespezialeinheiten des kolumbianischen Militärs gedient. Das Pentagon hatte nach einer Datenbankrecherche erklärt, dass US-Soldaten »eine kleine Anzahl« der Kolumbianer ausgebildet hätten.

Im Zusammenhang mit dem Komplott stehen das US-Sicherheitsunternehmen Counter Terrorist Unit Security (CTU) und die Worldwide Capital Lending Group. Über die CTU lief die Anwerbung der kolumbianischen Söldner, geführt wurde die Firma vom nun angeklagten Ortíz. Der war zur Zeit des Attentats ein aktiver Informant des FBI, wie mehrere Quellen dem Miami Herald bestätigt haben. Diese Verbindungen werden in der Klageschrift anerkannt, wenn auch heruntergespielt. Während eines Gesprächs im April 2021 mit FBI-Ermittlern sollen Ortíz und seine Mitverschwörer versucht haben, die Beamten in eine Diskussion über einen »Regimewechsel in Haiti« zu ziehen. »Daraufhin sagte ein FBI-Agent den Männern im wesentlichen, dass das FBI ihnen nicht helfen könne, weil Haiti seine politischen Probleme selbst lösen müsse.«