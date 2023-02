Eminenzen am Kabinettstisch

Michael Sohn/REUTERS Die drei Ampelmänner Lindner, Scholz und Habeck eröffnen das LNG-Terminal in Wilhelmshaven (17.12.2022)

Die Ampelkoalition pflegt besonders enge Kontakte zur Gasindustrie. Zwischen ihrem Antritt im Dezember 2021 und September 2022 gab es rund 260 Treffen zwischen Spitzenpolitikern der Bundesregierung und Vertretern von Gaskonzernen. Das sei durchschnittlich etwa ein Kontakt pro Tag und damit deutlich mehr als mit der Vorgängerregierung, heißt es in einer am Mittwoch von der Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol veröffentlichten Untersuchung.

Christina Deckwirth, Koautorin der Studie, sprach während der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse von einer »einseitigen Nähe«. Besonders vor dem Hintergrund von Energiekrise und Energiewende sei aber eine »ausgewogene Beteiligung vieler gesellschaftlicher Akteure« nötig, um die Debatten zu Flüssigerdgas, Heizen und Wasserstoff »ausgewogen zu führen«, meinte die Politikwissenschaftlerin.

Der Studie zufolge gab die Gasindustrie im Jahr 2021 rund 40 Millionen Euro für Lobbyarbeit aus. Hinzu kämen »weitere Millionensummen aus der gasverbrauchenden Industrie«. Auf der Seite der drei größten Umweltverbände, die sich dem Ausstieg aus dem Energieträger Gas widmen (Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und BUND), stünden lediglich Ausgaben in Höhe von 1,55 Millionen Euro. Es fehle also ein »starkes Gegengewicht«, erklärte Deckwirth.

Nina Katzemich, ebenfalls Koautorin der Studie, erklärte, der Plan der Gasindustrie sei in den vergangenen Jahren durch die Lobbyarbeit »voll aufgegangen«; man habe »das Narrativ von Erdgas als vermeintlich saubere und klimafreundliche ›Brückentechnologie‹ erfolgreich durchgesetzt«. Dass das Verbrennen des fossilen Gases jedoch nicht klimafreundlich sei, vor allem, weil entlang der Lieferketten Methan freigesetzt wird, spiele in der aktuellen Debatte praktisch keine Rolle.

Selbst beim Thema Wasserstoff übernehme die Politik die Position der Gasindustrie, bemängelte Katzemich weiter. So rechtfertige die Ampelkoalition den massenhaften Bau von LNG-Terminals unter anderem damit, dass diese wasserstoffkompatibel seien. Diese Behauptung der Gaslobby sei jedoch von Wissenschaftlern wie Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) widerlegt worden.

Kemfert, die auch an der Pressekonferenz vom Mittwoch teilnahm, kommentierte, die Studie belege einmal mehr, dass »der Gaslobby geglaubt wird, aber nicht der Wissenschaft«. Der Preis dafür seien eine verschleppte Energiewende und erhebliche Kostensteigerungen. Sie kritisierte beispielsweise, die von der Bundesregierung geplanten LNG-Kapazitäten seien »komplett überdimensioniert«. Für die Energieversorgung seien die schwimmenden Terminals ausreichend, »die festen sind nutzlos«.

Die Energieexpertin vom DIW sprach sich zudem gegen die Gaspreisbremse aus, bei deren Ausarbeitung die Energieunternehmen die Finger im Spiel gehabt hätten. Sinnvoller seien direkte Hilfen an die Verbraucher, »um nicht den Umweg über die Konzerne« gehen zu müssen.

Unabhängig davon sprach sich auch der Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, am Mittwoch für ein Ende der Gas- und Strompreisbremsen aus. »Die Preisbremsen der Bundesregierung auf Strom und Gas verhindern sinkende Preise für die Verbraucher«, sagte Bartsch gegenüber dpa. Wolle die Bundesregierung nicht weitere Gewinnrekorde bei den Energiemultis möglich machen, »sollte sie diese Bremsen aufheben«.

Die Ende vergangenen Jahres von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gaspreisbremse sieht vor, dass Haushalte sowie »kleine und mittlere Unternehmen« für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen Bruttopreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde garantiert bekommen. Für die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs soll der normale Vertragspreis gelten. Die Strompreisbremse funktioniert ähnlich.

Bartsch erklärte nun, der europäische Gaspreis sei aber aktuell so niedrig wie seit eineinhalb Jahren nicht. »Bei den Verbrauchern kommt davon kaum was an«, sagte der Chef der Linksfraktion. Im Gegenteil: Abschlagszahlungen seien auf Rekordniveau. Beim Strom sei es ähnlich. »Die Preisbremsen der Ampel halten die Preise oben. Die Steuerzahler sichern mit ihrem Geld die Gewinne der Konzerne«, so Bartsch.