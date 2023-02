NATO rüstet weiter auf

AP Photo/Michal Dyjuks reserved Training für den Krieg: Panzer des Typs »Leopard 2« auf Truppenübungsgelände in Polen (Swietoszow, 13.2.2023)

Mehr Unterstützung für die Ukraine: Am Mittwoch ist in Brüssel der NATO-Gipfel mit Beschlüssen zur »weiteren Stärkung der Abschreckung und Verteidigung des Bündnisses« beendet worden. Unter anderem seien »neue Leitlinien für die Verteidigungsplanung« gebilligt worden, wie es auf der Webseite des Kriegsbündnisses heißt.

Laut Generalsekretär Jens Stoltenberg spiegele dies »die Tatsache wider, dass wir in einer gefährlicheren Welt leben«. Es gehe dabei um das »aggressive Verhalten Russlands, die anhaltende Bedrohung durch den Terrorismus und die Herausforderungen, die von China ausgehen«. Es müsse sichergestellt werden, »dass unsere Abschreckung und Verteidigung stark und glaubwürdig bleiben«, sagte Stoltenberg.

Thema auf dem Gipfel war unter anderem die Frage, wie die Produktion von Waffen und Munition gesteigert werden könne. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die »Bündnispartner« sich einig seien, dass dies »in enger Zusammenarbeit mit der Verteidigungsindustrie« geschehen müsse. Bekannt wurde auch, dass die NATO-Verteidigungsminister den deutschen Generalleutnant außer Dienst Hans-Werner Wiermann beauftragt haben, für einen besseren Schutz von Unterwasserpipelines zu sorgen.

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprach sich unterdessen am Rande des Treffens für ein deutlich höheres »NATO-Ziel für Verteidigungsausgaben« aus, was auch von Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt werde. Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts könnten künftig nur die Untergrenze sein, so der Sozialdemokrat.

Pistorius stellte zudem klar, dass die Ukraine vorerst nicht die von der BRD in Aussicht gestellte Menge an Kampfpanzern erhalten werde. Bei einem Treffen der »Panzerkoalition« seien keine neuen Zusagen für Panzer vom Typ »Leopard 2A6« gemacht worden. Demnach wollen nur Deutschland und Portugal dieses Modell liefern.

Auch aus London gab es keine guten Nachrichten für Kiew: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte, man werde »in den kommenden Monaten oder gar Jahren« nicht »unbedingt Kampfjets liefern«. Zu Begründung hieß es, dass die Ausbildung an den Fliegern lange dauere und außerdem viel Personal dafür benötigt werde.