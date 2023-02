»Präsident Duque wollte Schuldige präsentieren«

Miyer Juana/imago images/ZUMA Wire Demonstranten der »Primera Línea« im kolumbianischen Medellín (28.7.2021)

Monatelang protestierten 2021 Zehntausende in Kolumbien gegen die rechte Regierung des damaligen Präsidenten Iván Duque. Auch Sie gingen damals auf die Straße und waren Teil der sogenannten Primera Línea während des Volksaufstandes. Am 27. April 2022 wurden Sie festgenommen. Warum haben Sie damals protestiert?

Der Hauptgrund war die Ungleichheit im Land, etwa für die Jugend und im Bildungsbereich. Es ist sehr schwer, auf eine öffentliche Universität zu kommen, vor allem wenn man aus marginalisierten Vierteln kommt. Unsere Wut auf den gescheiterten Staat und die jahrelange Unterdrückung haben wir mit dem Protest ausgedrückt. An ihm beteiligten sich zwar auch Studierende und Gewerkschafter, aber es waren größtenteils junge Menschen aus Arbeitervierteln dabei.

Wie war die Situation in Ihrer Heimatstadt Neiva während des Streiks?

So etwas hatte man hier noch nie gesehen. Neiva ist größtenteils eine konservative Stadt. Die hohe Beteiligung junger Leute und die vielen künstlerischen Ausdrucksformen waren bemerkenswert. Der Protest drückte sich aber auch in Gewalt aus. In den Medien wurde nur diese gezeigt. Dabei gab es auch eine Menge Menschenrechtsverletzungen und Gewalt seitens der Polizei. Wir wissen heute, dass sie die Protestierenden gezielte infiltriert hatte, um diese zu diskreditieren.

Was wird Ihnen und den anderen in Neiva Inhaftierten vorgeworfen?

Die Anklage gegen uns lautet auf Verschwörung sowie Anstiftung zu einer Straftat, Verkehrsbehinderung auf öffentlichen Straßen, Brandstiftung und rechtswidriger Nötigung. Auch Entführung, Erpressung und Plünderung werden uns vorgeworfen. Uns wurde anfangs die Möglichkeit zur Verteidigung vorenthalten, und wir wurden alle isoliert. Sechs Monate lang waren wir im Gefängnis und sind nun im Hausarrest.

Kürzlich hatten wir eine Anhörung, bei der der Richter die Staatsanwaltschaft aufforderte, Beweise vorzulegen. Bis heute hat sie das nicht getan. Und es gibt auch keine dafür, dass ich ein Auto angezündet, einen Arzt entführt oder einen Supermarkt geplündert haben soll, wie es mir vorgeworfen wird. Die Regierung unter Duque wollte zum 21. April 2022, dem ersten Jahrestag des Protestbeginns, Schuldige präsentieren, und dafür wurden wir ausgewählt.

Sie wurden öffentlich an den Pranger gestellt, mit Ihrem Namen, Gesicht und möglichen Rückschlüssen auf Ihre Wohngegend.

Es gab verschiedene Drohungen gegen mich und mein Umfeld. Ich wurde auch angegriffen. Vor meiner Festnahme kamen einmal zwei bewaffnete Männer an und feuerten Schüsse in meine Richtung ab. Der zweite Angriff erfolgte, nachdem ich auf Facebook starke Kritik an einer sehr mächtigen Person hier in Neiva geübt hatte. Danach kamen zwei Männer auf einem Motorrad, stießen mich von meinem und versuchten in diesem Moment, mehrmals auf mich einzustechen.

Die seit letztem Sommer amtierende Regierung unter Präsident Gustavo Petro hat ein Dekret erlassen, wonach die Aktivisten der Primera Línea freigelassen und zu »Sprechern für den Frieden« ausgebildet werden sollen. Was erhoffen Sie sich davon?

Es geht der Regierung darum, Frieden und Versöhnung in die konfliktbeladenen Regionen und Stadtteile zu bringen, die von vorherigen Regierungen vergessen worden waren. In meinem Fall ginge es um Sozialarbeit in den Armenvierteln, aus denen ich komme. Es gab und gibt hier nicht nur den Konflikt zwischen Guerilla und Paramilitärs, sondern auch gewöhnliche Kriminalität, unter der die Jugendlichen leiden. Jeder von uns Gefangenen musste der Regierung einen Plan vorlegen, wie man zukünftig als »Sprecher für den Frieden« wirken möchte.

Im Januar hat ein Gericht entschieden, dass Sie und die anderen nicht aus dem Hausarrest in Neiva entlassen werden sollen. Wie wurde das begründet?

Laut der Richterin mangele es an Argumenten und Belegen. Der Erlass des Präsidenten sehe nur eine Aussetzung der Haftbefehle, nicht aber eine Aufhebung vor. Das Problem: Im Dekret wurden Schlupflöcher gelassen, die Sabotage ermöglichen.