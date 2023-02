Losentscheid in Lichtenberg

Jörg Carstensen/dpa Was man so alles findet: Öffentliche Auszählung der liegengebliebenen Stimmzettel am Mittwoch

Bürgerlicher Parlamentarismus kann auch zum Roulettespiel werden: Im Berliner Bezirk Lichtenberg dürfte das Direktmandat des Wahlkreises 3 für das Abgeordnetenhaus per Zufall entweder an die Partei Die Linke oder an die CDU gehen. Nach der am Mittwoch erfolgten öffentlichen Auszählung 466 liegengebliebener Briefwahlunterlagen für die Wiederholungswahl vom Sonntag entfielen 35 zusätzliche Erststimmen auf die Linke-Kandidatin Claudia Engelmann und 25 auf den CDU-Politiker Dennis Haustein. Sie liegen damit gleichauf, zuvor hatte ein Abstand von nur zehn Stimmen bestanden.

Ob die jeweiligen Wählerinnen und Wähler mit »rot« oder »schwarz« auf die Gewinnfarbe gesetzt haben, soll sich am kommenden Montag herausstellen. Dann soll der Bezirkswahlausschuss in Lichtenberg öffentlich tagen und per Losverfahren entschieden werden. Das bestätigte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Mittwoch der AFP.

Dem wollte die Linkspartei zuvorkommen. Engelmann habe noch am Nachmittag beim Bezirkswahlleiter Axel Hunger förmlich eine entsprechende Kontrollzählung »angeregt«, wie der Tagesspiegel vom Lichtenberger Linke-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg erfuhr. Dieser habe auf »weitere kleine Unstimmigkeiten« verwiesen. So gab es laut Schlüsselburg überproportional viele ungültige Erststimmen. Auch soll die offizielle Zahl der abgegebenen Stimmen nicht mit der Aufteilung der Parteistimmen zusammenpassen. »Das können kleine Übertragungsfehler sein, aber hier geht es ja wortwörtlich um jede Stimme«, wurde der Linke-Abgeordnete zitiert. Doch Hunger lehnte laut Tagesspiegel eine Kontrollnachzählung wohl ab. Die Linke halte sich eine Anfechtung der Wahl offen. Nach der Auszählung erklärte Hunger das Liegenbleiben der Wahlunterlagen mit einem »Kommunikationsproblem« seiner Behörde.

An der Rangfolge der Parteien änderte die Auszählung vom Mittwoch zunächst nichts. 88 Zweitstimmen entfielen auf die SPD, 80 auf Bündnis 90/Die Grünen. Der knappe Abstand der Sozialdemokraten von nur 105 Zweitstimmen vergrößerte sich etwas, sie bleiben auf Platz zwei hinter der CDU.