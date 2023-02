Amtshilfe für Kriegshetzer

Sven Hoppe/dpa Alle Jahre wieder: Staatsgewalt schützt Brandstifter im Luxushotel (München, 14.2.2019)

Das unter dem täuschenden Namen »Münchner Sicherheitskonferenz« (Siko) firmierende Stelldichein von Hunderten Kriegsministern, NATO-Militärs und Rüstungslobbyisten ist eine Privatveranstaltung. Doch das Bundesministerium der Verteidigung, das die ausrichtende Stiftung bereits mit einer Million Euro jährlich unterstützt, stellt für die am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt beginnende dreitägige Veranstaltung erneut Hunderte Bundeswehr-Angehörige bereit. 307 Soldaten – 79 mehr als im Vorjahr – werden für Sicherheitsaufgaben, Delegationsbetreuung, Personal- und Materialtransporte, Dolmetscherleistungen, Saaldienste und Protokoll sowie sanitätsdienstliche Unterstützung eingesetzt. Die Kosten dafür würden nach derzeitiger Planung in vergleichbarer Höhe wie im Vorjahr bei 721.000 Euro liegen, antwortete die Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke).

Die Konferenz gelte »weltweit als eine der wichtigsten Plattformen für sicherheitspolitischen Dialog und Austausch«, rechtfertigt die Regierung in der jW am Mittwoch vorliegenden Antwort dieses Sponsoring aus Steuermitteln. Wer das halbe US-Establishment, aber keinen einzigen Vertreter Russlands nach München einlade, betreibe einen Dialog mit sich selbst, kontert die Abgeordnete Dagdelen dieses Argument. »Statt Diplomatie für Sicherheit und Frieden in Europa zu befördern, führt man Selbstgespräche unter Washingtons Aufsicht über Waffenlieferungen und eine weitere Kriegseskalation«, beklagte die ­Linke-Politikerin am Mittwoch gegenüber jW. Nach den jüngsten Enthüllungen des US-Investigativjournalisten Seymour Hersh über die Verantwortung von US-Präsident Joseph Biden für die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines sei »dieses Vasallenverhalten nur noch schwerlich zu überbieten«. Die NATO-Führungsmacht USA wird mit der größten Delegation in der 60jährigen Geschichte der Konferenz anreisen. Neben Vizepräsidentin Kamala Harris, Verteidigungsminister Lloyd J. Austin und Außenminister Antony Blinken gehören ihr auch ein Drittel der Senatsmitglieder an.

Gegen die von rund 5.000 Polizisten abgeschirmte Konferenz im Luxushotel Bayerischer Hof sind Demonstrationen eines breiten linken Bündnisses, aber auch von reaktionären Gruppierungen angekündigt. Der wirksamste Widerstand gegen die Waffenschieberbörse könnte indessen von Verdi kommen: Die Gewerkschaft hat im Rahmen laufender Tarifverhandlungen für Freitag zu ganztägigen Streiks an sieben Flughäfen aufgerufen. Betroffen ist auch der Münchner Airport, auf dem der Großteil der rund 700 Konferenzteilnehmer landen soll. Sie gehe davon aus, dass dort fast keine Maschine mehr starte oder lande, erklärte Manuela Dietz von Verdi Bayern am Mittwoch gegenüber dpa. Lediglich Konferenzteilnehmer, die in Regierungsmaschinen anreisen, könnten wohl einen Notdienst nutzen. Die Veranstalter befürchten Auswirkungen auf den Veranstaltungsverlauf. Es gebe dort Überlegungen, den Nürnberger Flughafen als Ausweichflughafen einzurichten, erfuhr die Abendzeitung am Mittwoch.

Rund 1.000 Journalisten sind zur Siko akkreditiert. Doch NATO-kritische Berichterstattung scheint bei den laut Eigenangabe zur »internationalen Medienvielfalt« verpflichteten Veranstaltern unerwünscht zu sein: Der Akkreditierungsantrag von junge Welt für das Treffen der Kriegsbrandstifter wurde unter Verweis auf »strenge Brandschutzbestimmungen« abgelehnt.