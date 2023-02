Penny für Penny

Bangalore. Für den zum Verkauf stehenden englischen Fußballverein Manchester United liegen zwei bestätigte Gebote vor. Das Unternehmen Ineos des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe unterstrich am Sonnabend sein Interesse. Am Freitag hatte sich Scheich Dschassim Bin Hamad Al Thani aus Katar in Stellung gebracht. Er ist der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Scheich Hamad bin Dschassim bin Dschaber Al Thani, einem der reichsten Männer des Landes. Laut Medienberichten soll sich der US-Hedgefonds Elliott Investment Management an der Finanzierung beteiligen. Der Verkäufer, die US-Familie Glazer, rechne mit einer Kaufsumme von bis zu sieben Milliarden Pfund (7,9 Milliarden Euro). (Reuters/jW)