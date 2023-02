Kopf an Kopf

St. Moritz. Die deutschen Rodlerinnen haben beim Weltcup in St. Moritz dominiert. Dajana Eitberger gewann in 1:48,396 Minuten auf der Naturbahn mit einem Vorsprung von 0,010 Sekunden vor Julia Taubitz und 0,071 Sekunden vor Anna Berreiter. Im Gesamtweltcup führt Taubitz (892 Punkte) vor dem letzten Rennen am Wochenende in Winterberg mit einem Vorsprung von 90 Zählern vor Eitberger. (dpa/jW)