Schlag auf Schlag

Oberhof. Der Norweger Johannes Thingnes Bø hat als erster männlicher Biathlet sieben Medaillen bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. Zum Abschluss holte der 29jährige am Sonntag im Massenstart Bronze. Zuvor hatte er bereits fünfmal Gold sowie einmal Silber eingesammelt und stand damit in allen sieben Starts auf dem Podest. Bøs Landsfrau Marte Olsbu Røiseland hatte 2020 in Antholz als bisher Einzige in allen sieben Rennen eine WM-Medaille geholt. (dpa/jW)