Die beste Geschichte

imago images/Buzzi Ein Gruß an das Schlitzohr: Die SSC Napoli spaziert Richtung Scudetto

Mehr als zwei Jahre sind seit seinem Tod vergangen. Zwei Jahre, in denen sich auch der Fußball weiter verändert hat, wohl weiter zum Schlechteren. Lichtblicke gab es allerdings auch: Argentinien wurde Weltmeister, zum insgesamt dritten Mal, das erste Mal seit 1986. Damals in Mexiko wirbelte Diego Armando Maradona über den Platz. Und: In diesem Jahr könnte die Società Sportiva Calcio Napoli (SSC) den Scudetto holen – das erste Mal ohne Maradona, der am Vesuv noch heute wie ein Heiliger verehrt wird.

Aber ist nicht langsam alles über den Argentinier gesagt, geschrieben und gezeigt worden? Nein, meint die Redaktion des österreichischen Fachmagazins Ballesterer und veröffentlicht ein Sonderheft mit dem schlichten Titel »Diego Armando Maradona« als zweiten Band der im Eigenverlag herausgegebenen Ballesterer-Bibliothek. Eine »angemessene Würdigung«, heißt es im Vorwort, die in sechs Kapiteln die Biographie Maradonas beleuchtet. Die 145 Seiten bieten freilich deutlich mehr als »nur« eine weitere Biographie des vielleicht besten Fußballers aller Zeiten.

Grund dafür ist das dem Ballesterer eigene Verständnis von Fußballjournalismus: Man recherchiert auch abseits des Platzes, beleuchtet Hintergründe, fragt nach Ursachen und Auswirkungen. Popkulturelle Bezüge werden ausgeleuchtet, das zu Problematisierende wird problematisiert. Garniert mit gut aufbereiteten Statistiken, ästhetisch ansprechenden Fotos und herausgestellten Zitaten – inklusive vermeintlicher Belanglosigkeiten, die liebevoll herausgearbeitet wurden. Journalismus für kritische Fußballfans.

Die Reise beginnt, wie sollte es anders sein, in Buenos Aires, dem Geburts- und Todesort von Maradona. Hier, bei den »Cebollitas« (Zwiebelchen), der Nachwuchsmannschaft der Argentinos Juniors, begann in den 70er Jahren seine Karriere. Der Verein aus dem Arbeiterviertel La Paternal im Norden der Hauptstadt gab dem damals 16jährigen aus Villa Fiorito am 29. April 1977 seinen ersten Profivertrag. Neben Villa Fiorito, dem auch heute noch für Armut, Drogen und Kriminalität verrufenenen Viertel südlich des Hauptstadtdistrikts, gibt es allerdings noch mindestens einen weiteren Ort in Buenos Aires, der Maradona für sich reklamiert: La Boca. Ursprünglich ein Hafenbezirk, bekannt für Tango und Fußball, wird dieses Viertel heute touristisch ausgeschlachtet – an seinen Rändern herrscht trotzdem noch immer Perspektivlosigkeit und Tristesse. Inmitten der kleinen Wohnhäuser thront in Gelb und Blau »La Bombonera«, das berüchtigte Stadion, schon von weitem zu sehen. Zu den Boca Juniors wechselte Maradona 1981, blieb jedoch nur ein Jahr, bevor es weiter nach Europa ging. 1995 kehrte er zurück, bereits schwer kokainabhängig.

Die Frage »Wem gehört Maradona« zieht sich durch das gesamte Heft. Den Argentinos Juniors, La Boca oder doch den Leuten in Villa Fiorito? Den Neapolitanern, denen er während seiner Zeit bei der SSC zu Titeln und zu Stolz verhalf und die ihn mit Schreinen und Wandbildern noch heute verehren? Der argentinischen Nation, der er vier Jahre nach der Niederlage gegen Großbritannien im Krieg um die Malwinen (Falklandinseln) einen spektakulären Triumph gegen England bescherte? Den Anhängern der schottischen Nationalmannschaft, die wegen ihrer Abneigung gegenüber London eine eigene Liebe zu Maradona entwickelt haben? Oder den Fußballfans auf der ganzen Welt, denen er allein mit dem irregulären Treffen im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt gegen England einen göttlichen Schlitzohrmoment geschenkt hat?

Eins steht fest: Sich selbst gehörte Maradona nur selten. Vor allem bot er »eine gute Geschichte«, wie Jakob Rosenberg schreibt. Der öffentliche Maradona war eine Schöpfung moderner Massenmedien, der Sport wandelte sich während der 80er rasant. »Dank neuer Vermarktungsmodelle und TV-Gelder entstand der moderne Fußball, Maradona war sein erster großer Star – und vielleicht der letzte, der noch keine ausgefeilten Schutzmechanismen vor dem Dauerfokus entwickeln konnte.« Die Geburt eines Mythos: des Ausnahmespielers aus dem Armenviertel, der dank seines Talents nach ganz oben kam; des Mannes aus dem Volk, der sich für die Schwachen einsetzte und sich von niemandem vereinnahmen ließ; des Revolutionärs, der die ihm von der FIFA verliehene Trophäe als Fußballer des Jahrhunderts dem kubanischen Volk, Fidel Castro und »dem größten Argentinier der Geschichte«, Che Guevara, widmete. Auf der anderen Seite: ein Mann voller Widersprüche, selbstverliebt und aufgeblasen, sich – beispielsweise als Trainer bei Dinamo Brest – an den Meistbietenden verkaufend, seine Macht gegenüber Frauen brutal ausnutzend. Daran ging Maradona schließlich zugrunde.

Die Ballesterer-Autoren verurteilen nicht. Sie begeben sich auf Spurensuche, lassen Wegbegleiter Maradonas, Zeitzeugen und Experten zu Wort kommen. So entsteht ein unterhaltsames Porträt des Jahrhundertfußballers – als Sportler, als Werbeträger, als Figur des öffentlichen Lebens, als Projektionsfläche und als Privatperson. Dass Maradona immer mehr als nur ein Fußballer war, gilt erst recht nach seinem Tod. Heute lebt er in einem wilden Sammelsurium popkultureller Erzeugnisse weiter, in Büchern und Bildern, Filmen und Liedern. Denn, so heißt es am Ende des Heftes, »die Geschichte Maradonas ist noch nicht auserzählt«.