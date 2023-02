Gestapelte Leichen

imago/ZUMA/Keystone Massenmord unter Aufsicht und Anleitung der USA: General Suharto (l.) in Jakarta (5.10.1965)

Unter dem Titel »Die Jakarta-Methode« hat der Journalist Vincent Bevins, der für die Washington Post und die Los Angeles Times aus Südostasien und Brasilien berichtete, wesentliche Aspekte der Geschichte antikommunistischer Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstruiert. Im Zentrum steht dabei der 1965 von den USA inszenierte Sturz der Sukarno-Regierung in Indonesien und die buchstäbliche »Liquidierung« der dortigen kommunistischen Partei (PKI). Hier wurde »ein koordiniertes Ausrottungsprogramm« umgesetzt, das »vorsätzlichen Massenmord« vorsah. Schätzungsweise zwischen 500.000 und einer Million Menschen wurden ermordet, eine weitere Million »in Lager gepfercht«.

Der Offizier Sarwo Edhie brüstete sich damit, »das Militär habe drei Millionen Menschen getötet«, so der Autor: »Es stapelten sich so viele Leichen, dass die Flüsse verstopften und sich ein erbärmlicher Gestank über das Land legte«. Die meisten Mitglieder des Politbüros und des Zentralkomitees der PKI wurden umgebracht oder verhaftet, »die Schätzungen über die Anzahl getöteter Parteimitglieder reichen bis hin zu mehreren Hunderttausend«. Das traf eine Partei, die, so Bevins, »legal und ideologisch flexibel war« und »den bewaffneten Kampf ablehnte«. Politisch ging es darum, das »blockfreie Indonesien auf einen prowestlichen Kurs zu bringen und die größte kommunistische Partei außerhalb Chinas und der UdSSR auszuschalten«.

Bevins stützt sich auf freigegebene Dokumente, Archivmaterial und Augenzeugenberichte aus zwölf Ländern. Er legt dar, dass die »Jakarta-Methode« auch in anderen Teilen der Welt praktiziert und zwischen 1945 und 1990 in von den USA geförderten antikommunistischen Vernichtungsprogrammen unterschiedlichen Umfangs in mindestens 23 Ländern umgesetzt wurde. So wurden 1954 in Guatemala nach dem von Washington betriebenen Sturz des Präsidenten Árbenz bis zu 5.000 seiner Anhänger umgebracht. Mit einer Landreform hatte Árbenz die guatemaltekischen Großgrundbesitzer und die US-amerikanische United Fruit Company gegen sich aufgebracht. Das Unternehmen finanzierte eine PR-Kampagne, die »Árbenz in den USA als Kommunisten an den Pranger stellte«. Die CIA deponierte Kisten mit Gewehren, gekennzeichnet mit Hammer und Sichel, die dann als Beweis für eine sowjetische Infiltration »entdeckt« wurden.

Der Autor geht auch auf die historischen Wurzeln der antikommunistischen Mordkampagne Washingtons ein, die »genaugenommen lange vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen« habe: In Mittelamerika und der Karibik, wo US-Marines fast routinemäßig »intervenierten«. Bevins betont, es sei nach 1945 keineswegs so gewesen, »dass die Sowjetunion weltweit die Revolution vorantrieb«. Stalin hatte nicht die Absicht, »in Westeuropa einzumarschieren«, sondern forderte im Gegenteil die griechischen Kommunisten auf, »sich zurückzuhalten«, und hielt die italienischen und französischen Kommunisten dazu an, »ihre Waffen niederzulegen«.

Bevins führt an, dass der salvadorianische Bürgerkrieg rund 75.000 Menschenleben forderte, in Argentinien »20.000 bis 30.000 Zivilisten umgebracht« wurden und im USA-Krieg in Vietnam »drei Millionen Vietnamesinnen und Vietnamesen« starben, zwei Millionen davon zivile Opfer. In Südvietnam führte das US-Militär ab 1967 die sogenannte Operation Phoenix durch, bei der Zehntausende Zivilisten auf schwarze Listen gesetzt und ermordet wurden. Der Autor nimmt auch die US-Ausbildungsstätten unter die Lupe, in denen die Kader für Umstürze und Mordprogramme ausgebildet wurden.

Die von Bevins dargelegten Ereignisse führten zur Entstehung eines Netzwerks des systematischen Massenmordes, das im »Westen« nahezu unbekannt ist – obwohl es, wie es im Titel heißt, entscheidend die Herausbildung der Welt prägte, in der wir heute leben.