Kalt gestellt

Das Hin und Her um das neueste Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy geht weiter. Das gesprühte »Valentine’s Day Mascara«, das eine echte Kühltruhe einbezieht, soll nun in einem Vergnügungspark im südostenglischen Margate seinen Platz bekommen. Dort sei es »für alle erreichbar, die kommen und es bewundern wollen«, teilte das Dreamland Margate am Sonnabend bei Twitter mit. Banksy hatte sich am Dienstag bei Instagram zu dem Werk bekannt, das auf häusliche Gewalt aufmerksam machen soll und eine Sperrmüllkühltruhe miteinbezieht. Seitdem war die Tonne bereits zweimal verschwunden: Zunächst wurde sie von der Gemeinde gereinigt, dann von einer Londoner Galerie eingelagert. (dpa/jW)