Selfies mit Panzer

Piotr Pawlus Vom Schrecken des Krieges merkt man nichts: Ruhe an der Heimatfront (Szene aus »W Ukrainie«)

Die Berlinale 2023 nimmt Partei im Krieg. Es geht ihr nicht um die Erkenntnis von Konfliktursachen, von Widersprüchen, auch nicht um Verständigungsmöglichkeiten, sondern um Geschichten vom Kampf Gut gegen Böse, wobei die Ukraine selbstverständlich fürs Gute steht. Ihr Präsident Wolodimir Selenskij wurde am Donnerstag zur Eröffnungsgala zugeschaltet und verbreitete dort seine üblichen Kriegsparolen. Zahlreiche Filme haben den Krieg zum Thema. Zwei sehr unterschiedliche seien hier vorgestellt.

Der Dokumentarfilm »W Ukrainie« von Piotr Pawlus und Tomasz Wolski, eine polnisch-deutsche Koproduktion, kommt vergleichsweise unaufwendig daher. Drei Viertel der etwa achtzig Minuten Spieldauer sind dem Alltagsleben in vom Krieg gezeichneten Gebieten auf der ukrainischen Seite gewidmet. Man erfährt nicht, wo genau die Aufnahmen entstanden sind, doch erkennt man an Panzerwracks, dass an manchen Orten gekämpft wurde. Nun leben die Menschen in Provisorien inmitten der Zerstörung. Man sieht ein Matratzenlager in einer U-Bahn-Station als Notunterkunft, Essensausgaben, aber auch Spielplätze, die – von wem auch immer – vermint wurden. Eine Familie nutzt einen ausgebrannten Panzer als Selfiekulisse.

Die von den Regisseuren ausgewählten Szenen erwecken den Eindruck, dass der Staat die Versorgungslage im Griff hat und die Bevölkerung sich überwiegend diszipliniert verhält. Streit sieht man nur bei der Ausgabe von Babynahrung. Immer wieder werden beschädigte oder zerstörte Gebäude gezeigt. Für die Betroffenen sind die Verluste selbstverständlich schlimm. Wer Aufnahmen vom im Zweiten Weltkrieg zerstörten Städten oder von ­Mossul 2017 im Gedächtnis hat, weiß indes, dass von einem Vernichtungskrieg nicht die Rede sein kann.

Mehrfach sieht man im Film Checkpoints, an denen Autofahrer sich durch die akzentfreie Aussprache ukrainischer Wörter ausweisen müssen. Das soll wohl Gefahr und Wachsamkeit beweisen, lenkt aber unfreiwillig die Aufmerksamkeit darauf, dass der russischsprachige Teil der Bevölkerung diskriminiert wird. Hier zeichnet sich ab, dass die Ukrainer so einig, wie von der Westpropaganda behauptet, nicht sind.

Im letzten Viertel des Films wird es dann militärisch. Pawlus und Wolkski zeigen Schieß- und Gefechtsübungen, die freilich keinen sonderlich ernsthaften Eindruck machen. Auch in einem Wäldchen, das angeblich unter russischem Beschuss liegt, geht alles recht locker zu. Der Verdacht, die Szene könnte gestellt sein, ist schwer zu überprüfen. Vom Schrecken des Krieges jedenfalls merkt man nichts. Vielmehr suggeriert der Film, dass die Ukrainer, wie im Hinterland, auch an der Front eine schwierige Lage mit Ruhe und Entschlossenheit bewältigen.

Das traurige Schlussbild zeigt freilich wieder Hausruinen. Man könnte auch an die Leiden im Donbass denken, wo die Menschen seit 2014 unter ukrainischem Terror litten. An jedem Ort sehen wohl Versuche, in Trümmern weiterzuleben, ähnlich aus. Propaganda­wirkung dürfte »W Ukrainie« vor allem durchs Framing entfalten. Im herrschenden Bewusstsein gibt es nur ukrainische Opfer russischer Gewalt.

Der Dokumentarfilm »Superpower« von Sean Penn und Aaron Kaufman, der ebenfalls auf der Berlinale seine Weltpremiere feierte, soll dagegen nichts als breitenwirksame Propaganda sein. Die Voraussetzungen sind gut: Schamlos werden Vokabeln wie »Freiheit«, »Unabhängigkeit«, »Würde« oder »Mut« eingehämmert; dem entspricht die beharrliche Weigerung, nach den Interessen der Kriegsbeteiligten zu fragen. »Einigkeit« ist das Stichwort, als wäre nicht die ukrainische Volksgemeinschaft durch Parteienverbote und Gleichschaltung der Medien erzwungen worden. In »Superpower« sehen sich weder ukrainische Gesprächspartner noch Vertreter der US-Politik jemals Nachfragen ausgesetzt. Die wenigen Ausschnitte aus russischen Medien werden dagegen kurzerhand mit den Einblendungen »bullshit« und »more bullshit« erledigt. Selbstverständlich fehlen nicht die üblichen Bilder von Kriegsopfern, die – ohne Gedanken über ihren Zusammenhang – ukrainische Behauptungen über russische Kriegsverbrechen beweisen sollen.

So weit, so gewohnt. ­»Superpower« kann allerdings zusätzlich damit auftrumpfen, dass die Regisseure für die vermeintliche Hauptrolle Wolodimir Selenskij rekrutieren konnten (der Filmtitel ist eine Anspielung auf eine Szene aus dessen Erfolgsserie »Diener des Volkes«). Der gelernte Comedian macht seine Sache gut, einen besseren Präsidentendarsteller kann man sich kaum vorstellen. Perfekt wechselt er zwischen Pathos, wohlkalkulierten Einblicken in seinen Gefühlshaushalt und purer Sentimentalität. Kann also gar nichts schiefgehen.

Wäre da nicht die Eitelkeit des Koregisseurs. Sean Penn in der wirklichen Hauptrolle begnügt sich nicht damit, eine erprobte Geschichte stracks auf die Forderung hin zu erzählen, auf die es ihm ankommt: der Ukraine jede Waffe zu liefern, die sie verlangt. Es reicht ihm auch nicht, seine Freundschaft mit Selenskij zu inszenieren. Unermüdlich setzt er sich selbst ins Bild: Sean Penn im Flugzeug, an der Front, im Zug, im Auto, im Hotel, zwischen Trümmern, im Café und im Büro, auf der Straße und im Garten. Sean Penn nachdenklich, erschüttert, energisch, klug, den Menschen zugewandt, in Gedanken vertieft. Fast überlegt man, ob Putin, wenn er nicht überhaupt wahnsinnig ist, das ganze Spektakel nur zugunsten von Sean Penn inszeniert hat.

Über fast zwei Stunden ist stets was los und entwickelt sich nichts. Musik dräut, schnelle Schnitte nerven, und sogar fernab vom Kriegsgeschehen an der polnischen Grenze signalisiert eine wie besoffen wackelnde Handkamera Gefahr. Der Star Selenskij gerät darüber streckenweise in Vergessenheit. Schließlich gibt es ja Sean Penn, der für Freedom and Democracy kämpft.

Eine erkennbare Dramaturgie – fehlt. Die wenigen, nennen wir sie wohlwollend: Gedanken, – bis zum Überdruss wiederholt. Entsprechend langweilig ist das Resultat. Noch Goebbels hätte ob einer solchen Fehlleistung getobt. Die Medien des Wertewestens wissen dagegen nicht einmal mehr, was eine gute Lüge ist.