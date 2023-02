Nicht beim ersten Date

Microsoft hat die Nutzung seines Bing-Chatbots eingeschränkt, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch komplexe Fragen beantworten und ausführliche Konversationen führen kann. Der Konzern reagiert damit auf etliche Vorfälle, in denen der Bot Antworten gab, die als übergriffig und unangemessen empfunden wurden. In einem Blogeintrag kündigte das Unternehmen an, Bing-Chats nun auf 50 Fragen pro Tag und fünf pro Sitzung zu begrenzen. Zuvor hatte ein Test durch einen Reporter der New York Times für Aufsehen gesorgt. In einem mehr als zweistündigen Dialog behauptete der Chatbot, dass er den Journalisten liebe. Dann forderte er den Reporter auf, sich von seiner Frau zu trennen. (dpa/jW)