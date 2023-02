50 Tage »Demokratie«

Yves Herman/REUTERS Großdemonstration gegen die geplante »Rentenreform« am 11. Februar in Paris

Die französische Nationalversammlung hat den Gesetzentwurf der Regierung zur »Rentenreform« am Freitag um Mitternacht ohne Abstimmung an den Senat weitergereicht. Nach 20 Tagen Debatte waren die 577 Abgeordneten noch nicht einmal bis zum wichtigsten Artikel 7 des Textes vorgestoßen; er sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen, und fordert für das Erreichen der vollen Altersversorgung ein Minimum von 44 Jahren Beitragszahlung. Die zweite parlamentarische Kammer, deren stabile rechte Mehrheit das Rentendiktat des Staatschefs Emmanuel Macron unterstützt, muss ihr Votum bis spätestens zum 16. März abgeben, bevor der Text zur finalen Abstimmung in die Assemblée nationale zurückkehrt. Macrons Vorhaben wird derzeit von mehr als 70 Prozent der Franzosen abgelehnt.

Die acht großen Gewerkschaften, die den millionenfachen Widerstand gegen Macrons Prestigeprojekt seit November an bisher fünf landesweiten Protesttagen organisierten, kündigten für den 7. März eine neue Welle von einigen hundert Kundgebungen, »verlängerte Streiks« und die »völlige Stillegung« des staatlichen und privaten Wirtschaftsbetriebs an. Ihre an Macron und seine Premierministerin Élisabeth Borne gerichtete Forderung, hinter der die überwältigende Mehrheit der Franzosen quer durch alle Generationen steht, hat sich in den vergangenen Monaten nicht geändert: Rücknahme des Gesetzentwurfes, begleitet von einem klaren Nein zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit.

Die Regierung hatte die von Macron versprochene »demokratische Entscheidung« über seinen Gesetzentwurf bereits zu Beginn der Debatte auf 50 Tage beschränkt. Ein »übler Trick«, wie Sprecher der linken Opposition klagten, Borne packte das Rentenpaket in einen Nachtragshaushalt für die Sozialversicherung – der Artikel 47.1 der französischen Verfassung erlaubt in diesem Fall eine von der Exekutive angeordnete Verkürzung der parlamentarischen Auseinandersetzung.

Französische Medien sahen am Wochenende nicht nur ein »Versagen« des Präsidenten und seiner Fraktion, die in der Assemblée seit den Wahlen im Juni nur noch die relative Mehrheit stellt, sondern auch der linken Oppositionsgruppe NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Deren Strategie – Verhinderung einer Abstimmung durch mehrere tausend Änderungsanträge – habe letztlich dem gewerkschaftlich organisierten Straßenprotest politisch geschadet.

Staatschef Macron wurde von Pariser Tageszeitungen wie Libération und Le Monde sowie Kommentatoren der TV-Nachrichtenkanäle daran erinnert, dass er von einem Großteil der Franzosen »nur wiedergewählt wurde, um die extreme Rechte zu verhindern«. Die »politische Reife«, die diese Wählerschaft damit bewiesen habe, lasse der Präsident vermissen: »Macron will uns weismachen, für ihn sei ganz normal votiert worden – als Person und wegen seines Programms, inklusive Rentenreform«, bedauerte am Sonnabend Libération.

In der Tat ließ Macron sein Versprechen – abgegeben nach seiner Wiederwahl Ende April – völlig fallen: Er kenne die Motive dieser Wähler und werde sie bei Entscheidungen während seiner zweiten Amtszeit berücksichtigen, behauptete er damals. Statt dessen gibt er nun dem Wahlvolk deutlich zu verstehen, wie gering er es in Wirklichkeit schätzt: als Stimmvieh, dessen Protest er »unverantwortlich« nannte oder das er von seinem rechtslastigen Innenminister Gérald Darmanin als »faule bürgerliche Bohème« beschimpfen ließ.

Während der Parlamentsdebatte hüllte sich der Staatschef weitgehend in Schweigen. Statt seine wichtigste »Reform« schlussendlich noch einmal zu erklären, den unermüdlichen Protest seiner Franzosen staatsmännisch zu würdigen und sein Programm eventuell selbstkritisch zu bewerten, habe der Präsident seine eigene Position und die des gesamten französischen Parlamentarismus geschwächt, kommentierte Le Monde. Am Staatschef geht solche Kritik offenbar vorbei. Im Senat kann er auf den rechten Bürgerblock vertrauen; ansonsten – sollte die Nationalversammlung nicht spuren – bleibt ihm am Ende eine »Reform« per Dekret, ein durch den Verfassungsartikel 49.3 garantiertes Diktat.