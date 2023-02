Blockaden gegen Ausschluss

Moises Castillo/AP Photo/dpa Widerstand gegen »Wahlbetrug«: MLP-Anhänger protestieren in Guatemala-Stadt (16.2.2023)

Im Konflikt um die Zulassung des Kandidatenduos Thelma Cabrera und Jordán Rodas in Guatemala hat es am Donnerstag erstmals landesweit Proteste und Blockaden gegeben. Tausende Sympathisanten des linken »Movimiento para la Liberación de los Pueblos« (MLP) blockierten nach Presseangaben in »mindestens 18 Orten im Land« wichtige Verbindungsstraßen. Eine der größten Blockaden fand im Departamento Retalhuleu statt, wo gut 1.000 Menschen in El Zarco eine nach dem Exdiktator Castillo Armas benannte Brücke besetzten. Im Departamento Totonicapán legten Protestierende seit den frühen Morgenstunden den zentralen Verkehrsknotenpunkt Cuatro Caminos an der Interamericana lahm. Sieben Blockadepunkte hatten trotz einer hohen Polizeipräsenz bis zum Nachmittag Bestand, wie El Periódico am Freitag schrieb.

In Guatemala-Stadt blockierte eine Gruppe von knapp 50 Aktivisten überraschend die von einem privaten Unternehmen betriebene Zollabfertigung am internationalen Flughafen La Aurora. Innerhalb von Minuten bildete sich eine lange Schlange von Spediteuren und privaten Postzustellern, einige Mitarbeiter waren aggressiv gegenüber den Aktivisten. Die bemühten sich zu betonen, dass sich die Aktion nicht gegen die Arbeiter, sondern gegen die »Unternehmen der Oligarchie« richte, »die den Wahlbetrug planen«. Nach zwei Stunden wurde die Aktion aufgrund eines hohen Polizeiaufgebotes und einer angedrohten Räumung beendet. Ein Aktivist zeigte sich angesichts der anwesenden Presse gegenüber jW dennoch zufrieden, auch wenn es nicht gelungen sei, »wie geplant mindestens einen halben Tag zu blockieren«.

Die Aktionen waren nach kleineren Protesten vor dem Wahlgericht Anfang Februar die erste große Reaktion auf den drohenden Ausschluss der Kandidatur der Codeca-Aktivistin Cabrera und des ehemaligen Menschenrechtsobmanns Rodas von den Wahlen am 25. Juni. Ende Januar hatte das Wahlgericht TSE erklärt, es werde die Kandidatur nicht zulassen. Grundlage sei eine Beschwerde über »Unregelmäßigkeiten« in Rodas’ Amtszeit, die Plenarsitzung des TSE bestätigte die Entscheidung Anfang Februar. Der MLP bleibt noch der Weg vor den Obersten Gerichtshof und das Verfassungsgericht. »Wenn Sie mich als Anwalt fragen, muss ich davon ausgehen, dass die Kandidatur zugelassen wird«, erklärte Rechtsanwalt Gustavo Maldonado, der die MLP juristisch vertritt, auf jW-Nachfrage. »Als politischer Aktivist kenne ich aber die Lage im Land und habe meine Zweifel.«

Ähnlich wird es bei der Landarbeiterorganisation Codeca eingeschätzt, aus der die MLP als »politischer Arm« hervorgegangen ist. Generalkoordinator Mauro Vay erteilte der in sozialen Netzwerken erhobenen Forderung nach einem Ersatzkandidaten eine Absage. Das »Problem« sei nicht Rodas, sondern dass dessen Kandidatur verhindert werden soll. »Wenn wir einen neuen Kandidaten aufstellen, würden wir das Spiel des Betruges und Ausschlusses mitspielen«, erklärte Vay gegenüber jW. »Ist eine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl nicht möglich, werden wir unsere Kraft auf die gleichzeitig stattfindenden Parlaments- und Bürgermeisterwahlen konzentrieren«, so Vay, der damit auch dem in Teilen der Presse erzeugten Bild von Chaos und Gewalt widersprach. So hatte Plaza Publica am 8. Februar behauptet, die MLP wolle die »Wahl verhindern«, wenn ihre Kandidaten nicht daran teilnehmen dürften.

Gleichzeitig wies Cabrera gegenüber jW auf strategische Unterschiede zwischen der MLP als »revolutionärer Organisation« und der Arbeit von Rodas hin. Der setze sehr auf den Weg der Instanzen und sehe die Wahl im Mittelpunkt. »Wir streben eine Neugründung Guatemalas und grundsätzliche Veränderungen an«, betonte die potentielle MLP-Kandidatin. »Ob ich zugelassen werde oder nicht, ändert erst einmal nichts bei mir und an unserem politischen Prozess.« An einem von Rodas vorgeschlagenen Treffen mit der Interamerikanischen Menschenrechtskommission in den USA habe sie noch mit »wenig Illusionen« teilgenommen, einer Zusammenkunft mit der US-dominierten Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) habe Rodas dann alleine beigewohnt. »Ein Treffen mit dieser Institution nach ihrer Aggression gegen unsere Völker in Guatemala und andere Völker der Welt ist für uns ausgeschlossen«, unterstrich Cabrera.