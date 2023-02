So bürokratisch wie möglich

NIR ELIAS/REUTERS Eine Frau in den Trümmern (Kahramanmaras, 14.2.2023)

Die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens in der Türkei, Kurdistan und Syrien ist auf über 46.000 gestiegen. Hunderttausende Überlebende sind obdachlos geworden und stehen vor dem Nichts. Viele der Betroffenen haben Familie in der BRD. Hoffnungen, vorerst bei ihren hier lebenden Angehörigen unterkommen zu können, werden sich für die meisten jedoch nicht erfüllen.

Die Bundesregierung hat zwar Einreiseerleichterungen für Erdbebenopfer in Aussicht gestellt. »Als Bundesregierung wollen wir helfen, dass Familien in Deutschland Angehörige, die vom Erdbeben betroffen sind, vorübergehend bei sich aufnehmen können, wenn sie kein Dach mehr über dem Kopf haben oder medizinische Behandlung brauchen«, versprach Außenministerin Annalena Baerbock wenige Tage nach dem Erdbeben. Man wolle die Visumbeantragung für diese Fälle »so unbürokratisch wie möglich« machen. Das von einer »Taskforce« entwickelte Verfahren ist allerdings so restriktiv ausgestaltet, dass aller Voraussicht nach nur ein Bruchteil der Erdbebenopfer mit Angehörigen in Deutschland ein Visum wird beantragen können.

Angesprochen sind von vorneherein nur jene, die Verwandte ersten oder zweiten Grades – also Eltern, Kinder oder Geschwister – in der Bundesrepublik haben, andere Familienmitglieder scheiden aus. Nach Informationen einer beim Auswärtigen Amt eingerichteten Infohotline wird diese Vorgabe sehr eng ausgelegt. Zwar könnten Betroffene des Erdbebens bei ihren in Deutschland lebenden Geschwistern Zuflucht suchen, nicht aber deren Ehepartner oder Kinder. Um der Obdachlosigkeit zu entkommen, müssten Betroffene also die Trennung von der eigenen Familie in Kauf nehmen. So berichtet es die kurdische Nachrichtenagentur ANF.

Ein weiteres Nadelöhr ist das Einkommen. Für das Visum muss eine Verpflichtungserklärung abgegeben werden, mit der die einladende Person garantiert, für alle Kosten des Aufenthalts ihrer Angehörigen aufzukommen. Das umfasst auch eventuell notwendige medizinische Behandlungen, deren Kosten so auf die Familien abgewälzt werden. Die Verpflichtungserklärung muss zudem direkt von den Verwandten kommen, Dritte können nicht als Bürgen einspringen. Der Zugang zu einem Visum wird somit auch zur Klassenfrage. Wenn die in Deutschland lebenden Familienmitglieder nicht über das notwendige Mindesteinkommen verfügen, haben ihre Angehörigen keine Chance auf eine erleichterte Einreise.

Hinzu kommen Probleme bei der Beschaffung notwendiger Dokumente. Die lange Liste von Unterlagen, die Betroffene vorlegen müssen, umfasst etwa einen türkischen Pass, ein biometrisches Foto, den Nachweis über den Wohnsitz im Erdbebengebiet und einen Verwandtschaftsnachweis. Betroffene beklagen, dass viele dieser Dokumente in der aktuellen Situation beim besten Willen nicht organisiert werden können. Kaum Erleichterungen gibt es für Menschen aus Syrien. Um ein Visum zu beantragen, müssen sie sich an die deutschen Auslandsvertretungen in Nachbarländern wenden, da die Botschaft in Damaskus geschlossen ist.

Die Abgeordnete Clara Bünger (Die Linke) nannte die Regelungen »absolut unverständlich und unmenschlich«. Wer nicht zufällig zum Zeitpunkt des Erdbebens einen Aktenordner mit allen wichtigen Dokumenten bei sich gehabt habe, werde von der Bundesregierung im Stich gelassen. Die Linkspartei fordert, Betroffene des Erdbebens unter den aktuellen Ausnahmebedingungen visumfrei einreisen zu lassen oder Visa bei der Einreise auszustellen. Wenn Menschen keine Pässe hätten, weil diese unter den Trümmern verschüttet seien, müsse es möglich sein, dass Angehörige deren Identität bestätigen.

Innenministerin Nancy Faeser schloss weitere Erleichterungen indes bereits aus. »Wir sind darauf angewiesenen, trotz schneller Hilfe darauf zu achten, wer zu uns kommt«, rechtfertigte sie die hohen bürokratischen Anforderungen. Auch ein Abschiebestopp für die Türkei ist momentan nicht in Sicht. Wie der Aktivist Kerem Schamberger auf Twitter berichtete, wurden seit dem Erdbeben erneut kurdische Geflüchtete in Abschiebehaft genommen. Teilweise kommen sie aus dem Erdbebengebiet.