Zentrale Frage ungeklärt

Annette Riedl/dpa Gedenken in Berlin an die neun Menschen, die dem rassistischen Anschlag in Hanau 2020 zum Opfer gefallen sind

Auch drei Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau sind zentrale Fragen zur Tatnacht nicht geklärt. Darauf wies Cetin Gültekin, dessen Bruder Gökhan Gültekin bei dem Anschlag ermordet wurde, am Sonntag auf dem Marktplatz der hessischen Stadt bei einer Gedenkveranstaltung aus Anlass des Jahrestags des rassistischen Attentats hin. »Wir müssen leider immer noch aufrütteln und sensibilisieren«, erklärte Gültekin an den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) gewandt. Am 19. Februar 2020 hatte der Rassist Tobias Rathjen in Hanau neun Menschen mit migrantischen Wurzeln erschossen, anschließend seine Mutter und sich selbst.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte bei der Gedenkstunde laut dpa, vom »Rechtsextremismus« gehe die »größte Bedrohung für die Demokratie« aus. Es sei wichtig, aus dem Anschlag Konsequenzen zu ziehen »und auch nicht Ruhe zu geben«. Der Täter habe versucht, die Opfer zu Fremden zu machen, »aber das waren sie nicht«, sagte die Ministerin, die in Hessen auch SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober ist. Zur Kritik der Angehörigen erklärte sie, es gebe »nicht immer Antworten, die man sich erwartet«. Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags sei der Ort für die Aufklärung.

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) rief bei der Veranstaltung zum Kampf gegen Hass, Rassismus und Hetze auf. »All das richtet sich gegen Menschen, die unter uns leben, die zu uns gehören, zu unserer Stadt und unserer Nachbarschaft«, sagte er. Die Demokratie müsse »endlich ihr wehrhaftes Antlitz zeigen«, – und zwar konkret und erfahrbar. »Nehmen wir die Verantwortung an, die uns alle trifft, und halten wir dagegen an, wenn einzelnen oder Minderheiten in unserem Land die Würde genommen wird«, so der OB.

Aus Anlass des dritten Jahrestages übte die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, scharfe Kritik am Umgang mit von Rassismus Betroffenen. Die Angehörigen von Hanau, aber auch andere, die Rassismuserfahrungen machten, erlebten, »dass Diskriminierung als ›woke‹ oder ›Identitätspolitik‹ verharmlost und als belangloses Interesse von Minderheiten abgetan wird«, sagte Ataman den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabendausgaben). Gleichzeitig sei zu beobachten, dass nach »Ereignissen« wie in der Silvesternacht ein Generalverdacht gegen Menschen mit Migrationshintergrund ausgesprochen werde.

Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, wies darauf hin, dass der Anschlag von Hanau kein Einzelfall ist. »Der NSU, München, Halle, der Mord an Walter Lübcke, all das hat gezeigt, wie groß die Gefahr durch Rechtsterrorismus ist«, sagte sie laut Mitteilung. Rechte Hetze und tief verwurzelter Rassismus hätten den Nährboden für die Taten bereitet. Die Angehörigen der Opfer von Hanau forderten zu Recht Aufklärung und Konsequenzen. Beides sei »bis heute größtenteils ausgeblieben«. In mehr als 80 deutschen Städten wurde am Wochenende mit Kundgebungen, Mahnwachen und Lesungen der Opfer des Anschlags gedacht.