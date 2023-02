»Die Neuregelung öffnet Missbrauch Tür und Tor«

Klaus Rose/imago images Demonstration gegen die Berufsverbote in Bochum (3.2.1972)

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium beschlossen, der es dem Bund ermöglichen soll, für ihn tätige Beamtinnen und Beamte schneller als bisher aus dem Dienst zu entlassen. Als Gewerkschaft, in der viele dieser Gruppe organisiert sind, kritisiert Verdi den Plan. Wo sehen Sie das Problem?

Wir begrüßen das Ziel dieses Entwurfs für ein neues Bundesdisziplinargesetz ausdrücklich, Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen – insbesondere, wenn es sich um Rechtsextremisten handelt. Womit wir allerdings große Probleme haben, ist die geplante Umsetzung: Behörden sollen selbst entscheiden können, Leute herabzustufen oder aus dem Dienst zu entfernen. Den Weg über das Verwaltungsgericht will man künftig einsparen.

Dabei haben wir derzeit ein erprobtes Verfahren: Will man Beamtinnen und Beamte, denen vorgeworfen wird, zum Beispiel extremistisch tätig zu sein, aus dem Dienst entfernen, muss man das per Disziplinarklage machen. Dann wird gerichtlich ermittelt. Das dauert derzeit zu lange, da hat das Ministerium recht. Aber das könnte man schon jetzt beschleunigen, indem man Ermittlungsbehörden und Gerichte besser ausstattet und die Fristen für Disziplinarverfahren ändert. Bislang dauert es unheimlich lange, bis da etwas passiert – mehrere Monate, manchmal Jahre.

Innenministerin Faeser wolle den Rechtsstaat vor »Extremisten« schützen, wie die SPD-Politikerin am Mittwoch sagte. Der Begriff meint ausdrücklich nicht nur Neonazis im Staatsdienst. Droht aus Ihrer Sicht das verstärkte Aussieben von Linken wie einst mit dem sogenannten Radikalenerlass?

Mit der Neuregelung öffnet man Missbrauch Tür und Tor. Derzeit sind wir uns alle einig, dass die Gefahr rechts steht und man Nazis im öffentlichen Dienst nicht haben möchte. Aber der Wind könnte eines Tages aus anderer politischer Richtung wehen. Dann wäre es eine große Gefahr, wenn entsprechend politisch instruierte Behördenleiter solche schwerwiegenden Maßnahmen wie eine Entfernung aus dem Dienst entscheiden könnte. Beim Radikalenerlass von 1972 war das ähnlich. Und mit dem haben wir – gelinde gesagt – schlechte Erfahrungen.

Welche mutmaßlichen oder tatsächlichen Vergehen können mit dem Gesetzentwurf zum Rauswurf führen?

Es muss nicht Volksverhetzung oder Extremismus sein, das kann auch auf andere dienstliche wie außerdienstliche Verfehlungen zurückgehen. Arbeitszeitbetrug oder auch der Diebstahl von Büromaterial könnten im Einzelfall ausreichen. Die Entscheidung darüber, ob bei solchen Vorwürfen eine Entfernung aus dem Dienst erfolgen muss, sollte unbedingt weiterhin den Gerichten vorbehalten sein. Hier sollte uns der sogenannte BAMF-Skandal in Bremen eine Lehre sein, bei dem anfangs strafrechtliche Vorwürfe von gewisser Schwere im Raum standen, die sich hinterher nach gerichtlicher Prüfung größtenteils als unzutreffend herausstellten.

Was heißt das für Whistleblower, die auf Missstände in einer Bundesbehörde aufmerksam machen?

Auch solche Hinweisgeber, die zurecht einen besonderen Schutz genießen, könnten künftig Nachteile erfahren. Auf unsere Kritik dazu ist das BMI bisher noch nicht eingegangen. Was der Gesetzentwurf auch vorsieht: Betroffenen soll bereits ab dem Zeitpunkt der behördlichen Verfügung die Besoldung gekürzt bzw. bis auf die Pfändungsfreigrenze abgesenkt werden. Trifft es jemandem fälschlicherweise, ist die Existenz mitunter zerstört, bevor die Entscheidung von einem Gericht aufgehoben werden kann. Auch das spricht dafür, dass man solche Entscheidungen nicht allein in die Hände der Behörden gibt, sondern es gerichtlich geklärt wird.

Sollte das Gesetz so in Kraft treten, wie lange können dann noch offenkundige »Rechtsextremisten« weiter im Amt bleiben?

Das mit dem »Offenkundig« ist so eine Sache. Wie weist man das nach? Ein entsprechender Beamter, der in Verdacht stünde, ein Neonazi zu sein, wäre zukünftig per behördlicher Maßnahme sofort des Dienstes zu entheben. Der Betroffene dürfte sich allerdings gegen diesen Vorwurf per Widerspruch und Klage zur Wehr setzen, so dass am Ende nicht von einer Beschleunigung der Verfahren ausgegangen werden kann.