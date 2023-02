Der erste Chinese

Dallas. Dank seines historischen Turniersieges in Dallas hat Tennisspieler Wu Yibing auch in der Weltrangliste einen Meilenstein gesetzt. Der 23jährige kletterte im Ranking um 39 Plätze auf Rang 58. So gut plaziert war in der Open Era kein anderer männlicher Tennisspieler aus der VR China. Im März des Vorjahres hatte Wu noch auf Platz 1.869 der Weltrangliste gestanden. Wu hatte am Sonntag im Finale des ATP-250er-Hallenturniers in Dallas gegen den US-Amerikaner John Isner mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12) gewonnen und damit als erster chinesischer Tennisprofi ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. (dpa/jW)