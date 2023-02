Chaotische Szenen

Nyon. Die Europäische Fußballunion (UEFA) trägt einer unabhängigen Untersuchung zufolge die Hauptverantwortung für das Zuschauerchaos rund um das Finale der Champions League im Mai 2022 nahe Paris. »Es ist bemerkenswert, dass niemand sein Leben verloren hat«, steht in dem 220seitigen Bericht, der am Montag abend veröffentlicht wurde. Die UEFA als Veranstalter des Endspiels zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (0:1) sei hauptverantwortlich für die Organisationsfehler, »die fast zu einer Katastrophe geführt hätten«. Die Partie am 28. Mai hatte mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil es vor dem Stadion in Saint-Denis zu chaotischen Szenen gekommen war. Viele Fans kamen trotz Tickets nicht in die riesige Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehr als 230 Menschen wurden verletzt. (dpa/jW)