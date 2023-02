Zum Erfolg verdammt

Michael Laughlin/IMAGO/USA TODAY Network Kevin Durant im Januar noch im Trikot der Brooklyn Nets gegen die Miami Heat

Kevin Durants Wechsel von den Brooklyn Nets zu den Phoenix Suns vergangene Woche kam etwas überraschend – und dann doch wieder nicht. Denn wenige Tage zuvor hatte bereits Teamkollege Kyrie Irving seinen Abgang aus Brooklyn forciert. Der Point Guard, der sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollte und daher in weiten Teilen der Saison 2021/22 bei den Heimspielen im Bundesstaat New York nicht eingesetzt werden konnte, ging nun im Tausch mit mehreren Spielern und Draftrechten zu den Dallas Mavericks.

Damit richteten sich die Augen auf Durant. Würde auch er das sich nun im Sinken begriffene Schiff der Nets verlassen? Oder versuchen, mit dem Rest des Kaders das Beste aus der verbleibenden Saison zu machen. Schließlich ist der 34jährige immer noch einer der besten Basketballer der Welt und hätte das Team zumindest in die Play-offs führen können.

Ohne Irving sah Durant wohl aber keine Perspektive mehr bei der New Yorker Organisation. Beide Spieler kamen 2019 im Doppelpack nach Brooklyn, mit dem Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Später gesellte sich mit James Harden noch ein weiterer Ausnahmespieler zu dem Duo. Die Nets sahen somit kurzzeitig wie ein unaufhaltsamer Basketballgigant aus.

Doch Harden wollte schnell wieder weg, wechselte Anfang des vergangenen Jahres zu den Philadelphia 76ers. Im Sommer versuchten dann auch Irving und Durant, die Fliege zu machen. Man raufte sich wieder zusammen, mehr als eine Zweckgemeinschaft war es am Ende jedoch nicht. Wahrscheinlich auch, da Irving immer wieder durch Skandale auffiel wie zum Beispiel dem Verbreiten eines Links zu dem antisemitischen Film »Hebrews to Negroes: Wake Up Black America« auf seinem Twitter-­Account. Daraufhin wurde er im Oktober 2022 von den Nets suspendiert. Irving entschuldigte sich öffentlich, die Suspendierung wurde im November aufgehoben.

Nachdem Durant 2016 anlässlich seines Wechsels zum damaligen Superteam Golden State Warriors von Teilen der Öffentlichkeit als Trittbrettfahrer der übelsten Sorte bezeichnet worden war, wollte er mit den Nets quasi seine eigene Mannschaft führen – ohne im Schatten von Warriors-Star Stephen Curry zu stehen. Das Vorhaben scheiterte krachend. Mehr als der Gewinn einer Play-off-Serie 2021 gegen die Boston Celtics sprang nicht heraus. Das soll bei den Suns nun anders werden. Die Chancen stehen gut – auch wenn das Franchise aus dem US-Bundesstaat Arizona für Durant drei Spieler und gleich vier zukünftige Wahlrechte in der erste Draftrunde springen ließ.

Für einen Spieler seines Kalibers ein marktgerechter Preis. Der neue Besitzer der Suns, der Milliardär Mat Ishbia, wollte mit der Verpflichtung von Durant wohl auch ein Statement setzen. Gewinnen ist aber nun Pflicht. Denn gemeinsam mit Chris Paul und Devin Booker bildet Durant in Phoenix erneut eine Art Dream-Team. Diese drei sollen die Suns jetzt zur ersten Meisterschaft der Klubgeschichte führen.

Die Buchmacher in Las Vegas sehen die Mannschaft von Trainer ­Monty Williams zumindest einmal als den Favoriten auf den Sieg in der Western Conference. Einige Experten in den USA skizzierten bereits die großartigen Möglichkeiten, die sich durch die Ankunft von Durant ergeben. Es gibt aber auch andere Meinungen, Tenor: Die Suns hätten ihre Zukunft und Kadertiefe für einen alternden Superstar geopfert.

Dass Durant verletzungsanfällig ist, lässt sich nicht bestreiten. Aktuell laboriert er an einer Innenbandverletzung, wird den Suns also nicht sofort zur Verfügung stehen. Der neue Kollege Chris Paul ist zwar immer noch ein erstklassiger Spielmacher, steht mit 37 Jahren aber ebenfalls nicht mehr in der Blüte seiner Karriere. Zudem häufen sich auch bei ihm die Verletzungen.

Dennoch überwiegen die Vorteile. Durant ist einer der besten Spieler aller Zeiten und wird ein Team, das vor zwei Jahren im Finale stand und in der vergangenen Saison die beste Bilanz der Liga hatte, auf ein höheres Niveau heben. Mit den Suns ist daher definitiv zu rechnen.