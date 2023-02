Mann mit Eiern

Die englische Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb von 200.000 Schokoladeneiern mit seinem Diebesgut erwischt. Nach dem Verschwinden der »Creme Eggs« des Herstellers Cadbury – einer typischen britischen Ostersüßigkeit – sei ein 32jähriger wegen Sachbeschädigung und Diebstahls angeklagt worden, teilte die West Mercia Police am Dienstag mit. Ermittler hatten zuvor von einer Jagd auf Verdächtige berichtet, die »mutmaßlich als Osterhase« unterwegs seien. Auf der Autobahn M 42 hielt die Polizei schließlich ein verdächtiges Auto an und wurde fündig. Am Sonnabend waren die Eier, die statt mit Eiweiß und Eigelb mit einer weiß-gelben Fondantmasse gefüllt sind, und andere Süßwaren im Wert von insgesamt rund 40.000 Pfund Sterling (45.390 Euro) aus einem Industriegebiet im englischen Ort Telford entwendet worden. Die Polizei beschrieb den Diebstahl als »eggs-travagant« . Die lokalen Einsatzkräfte würdigten den Einsatz aller Beteiligten als »eggcellent«. (dpa/jW)