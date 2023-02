Die Revolution lag in der Luft

Gisela Gronemeyer »Viele Leute wollten einfach nicht mehr seriell komponieren« – Michael von Biel

Er war Schüler von Morton Feldman und Joseph Beuys. Er wurde von Karlheinz Stockhausen gefördert, von George Maciunas zum legendären Fluxus-Festival nach Wiesbaden eingeladen und galt später als Pionier der »Neuen Einfachheit«. Er komponierte ein »Jagdstück« für je zwei Hörner, Trompeten, Posaunen, Tenortuben sowie Kontrabass, Tonband und drei Gartengrills und schrieb in seiner »Komposition für großes Orchester« vor, die Instrumente mit Tüchern zu verhüllen. Er verabschiedete sich wiederholt von der Musik, um dann aus Geldmangel doch wieder Kompositionsaufträge anzunehmen, und widmete sich schließlich zunehmend der bildenden Kunst. Das Werk des 1937 geborenen Michael von Biel mutet sprunghaft und inkonsistent an. Vieles hat der in Hamburg geborene, heute in Tübingen lebende und mit der Kölner Nachkriegsavantgarde eng verquickte Musiker und Künstler – nicht selten früher als andere – begonnen und doch wieder fallengelassen. Am Leben und Werk Michael von Biels werden viele Fragestellungen wie in einem Brennglas deutlich.

»Womöglich realisierte gerade dieser Außenseiter am radikalsten die avantgardistische Utopie, Kunst und Leben zu vereinen, weil er sich unangepasst jenseits von bürgerlichem Beruf, geregeltem Einkommen, Terminkalender, Auftragsbuch und Wohnsitz bewegte«, mutmaßt Rainer Nonnenmann, der jetzt gemeinsam mit Gisela Gronemeyer die »Wiederbegegnung mit der Musik und Kunst von Michael von Biel« ermöglicht hat, im Programmheft. Und er begreift dessen schmales Œuvre als Herausforderung, die Routinen und blinden Flecken des gegenwärtigen Musikbetriebs zu hinterfragen: »Vor diesem Hintergrund wirkt Biels unzeitgemäße Musik, Kunst und Person mit all ihren Kreationen, Überraschungen, Suchbewegungen, Kehrtwenden, Neuansätzen, Flops und Pleiten wie ein querständiger Kommentar zur aktuellen Geschäftigkeit.«

Im Rahmen des Festivals »Abschied von der neuen Musik?« (10.–12.2.), veranstaltet in und von der Hochschule für Musik und Tanz, der Zeitschrift Musiktexte, die Biel in ihrer aktuellen Ausgabe auch einen Schwerpunkt widmet, und On Cologne, waren es am vergangenen Wochenende junge Musiker, die sich erstmals mit den Werken des zwar legendären, aber auch in Köln kaum aufgeführten Michael von Biel beschäftigten: darunter der Pianist Thibaut Surugue, der die teils wilden Ritte, repetitiven Figuren und Arpeggien über die gesamte Tastatur brillant zu Gehör brachte. Biels Klavierwerk setzt 1968 mit den »Etüden und Gesangsthemen« ein, als er sich eigentlich schon aus der Musikszene verabschieden wollte; in den 1980er Jahren ist der Pianist Herbert Henck Anreger einer ganzen Reihe von Stücken. In den »11 Stücken« (1989–1992) werden die Tasten mit einer Papprolle in der Länge der Tastatur gedrückt, der Pianist schlägt mit einem Schlägel aber auch direkt auf die Saiten.

In den »29 Doubles« (1961/62) für Violine und präpariertes Klavier gibt es einen Moment, in dem der begleitende Pianist selbst zur Violine greift; die »Improvisation« (1981/83) für zwei elektrische Gitarren basiert auf Improvisationen Biels mit der Kölner Avantgardeband Can. Sie wurde von Tal Botvinik und Tobias Juchem aufgeführt, die sich mit ihren klassischen Gitarren auch überzeugend den »Traditionellen Stücken« für zwei Gitarren widmeten – er habe versucht, »poppige Stücke« zu schreiben, sagt Biel, der hier mit klischierten Wendungen und Figuren arbeitet und bei improvisierenden Musikern abgeschrieben haben will. Ihre Uraufführung erlebten die Stücke bei einer WDR-Veranstaltung, die 1977 unter dem Motto »Neue Einfachheit« stand.

Beim Eröffnungskonzert am Freitag widmeten sich das Ensemble Collab Cologne und das Collab Cologne Orchestra unter Susanne Blumenthal Stücken aus den 1960er Jahren, die eine gewisse Nähe zu Fluxus aufweisen und zum Teil mit Aktionspartituren arbeiten. »Die Revolution lag schon in der Luft«, erinnerte sich Michael von Biel später. »Viele Leute wollten einfach nicht mehr seriell komponieren.« »Welt 2« etwa soll durchgehend »so aggressiv und laut wie möglich« sein. Das Stück, bei dem auch Laien mitwirken können, verlangt lediglich eine »schnelle Reaktionsfähigkeit bei der Erzeugung kurzer Klangereignisse zwischen Geräusch und Ton« – eine hörbar auch heute noch produktive Versuchsanordnung. Bei der Aufführung der »Komposition für großes Orchester« unter Tüchern fiel die Wahl ausgerechnet auf den ersten Satz der Fünften Beethovens – ein riskantes Unterfangen, konnte man sich als Zuhörer doch die Frage nicht verkneifen, wie die Aufführung durch das studentische Ensemble ohne Verhüllung geklungen hätte. In denkbar großem Kontrast zu den Fluxus-Stücken stand die elektronische Komposition »Fassung«, 1964 auf Einladung Stockhausens im Studio des WDR in monatelanger Feinarbeit produziert, ganz dem Kölner Dogma folgend, dass ausschließlich synthetische Klänge zu verwenden seien.

Michael von Biel nahm bereits 1960 bei Morton Feldman Privatunterricht – lange bevor die New York School in Europa richtig Furore machte. Man kann nicht behaupten, dass er die Spannung zwischen dem Serialismus der Stockhausen-Schule und der Ästhetik der US-Amerikaner in seinem Werk ausgetragen hätte. Eher stehen sie unverbunden und widersprüchlich nebeneinander. Das zweite Streichquartett (1963/64) wiederum, in Köln dargeboten vom Asasello-Quartett, scheint die geräuschhafte »Musique concrète instrumentale« von Helmut Lachenmann vorwegzunehmen. Lachenmann selbst sagt dazu: »Wo Michael von Biel den Zaun eingerissen hatte, ging es darum, sich auf der ganzen Breite der so erweiterten Fläche ernsthaft anzusiedeln.« Das ernsthafte Ansiedeln – nun, es war wohl nie die Sache Michael von Biels. Und seine bildende Kunst? Sie scheut das experimentelle Risiko seiner Musik. Seine Bilder, die während des Festivals in der Alten Feuerwache zu sehen waren, sind häufig Kunst über Kunst, greifen architektonische Motive oder Motive aus der Kunstgeschichte auf. Aber auch der Sammler und Mäzen Alexander Bell stellt in den Raum, dass das Werk des Komponisten Michael von Biel womöglich bedeutsamer ist.