Bockige Immobilienlobby

Julian Stratenschulte/dpa Düsterer Ausblick: Stillstehende Kräne und verlassene Baustellen (Hannover, 16.1.2023)

Es klingt theatralisch: »Wir sind zu spät gekommen, uns bestraft schon das Leben – beim Wohnungsmarkt geht es inzwischen ums Überleben«, wurde der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA), Andreas Mattner, am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. Der Anlass: Der fünfköpfige sogenannte Rat der Immobilienweisen stellte gleichentags sein jährliches Frühjahrsgutachten vor – übrigens zum zwanzigsten Mal. Zeremonieller Höhepunkt: Übergabe des Elaborats des Branchenspitzenverbands an Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Darin Wehklagen.

Die weisen Immobilienexperten erwarten auch künftig »einen Rückgang beim Wohnungsbau«, heißt es im Gutachten. Ursächlich dafür seien höhere Finanzierungskosten durch gestiegene Zinsen und teils große Preissprünge bei Baustoffen – und nicht zuletzt Materialengpässe. Verquastes Zwischenfazit: »Die kostensteigernden Herausforderungen des Wohnungsbaus werden sich vorrangig ab 2024 durch rückläufige Genehmigungs- und Neubauzahlen ausdrücken.« Hinzu käme, dass neben Wohnungskonzernen und Privatpersonen zunehmend auch Projektentwickler bei Neubauplänen zögern würden.

Was fordert die Immolobby? Bekanntes: beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren, zügige Baulandausweisung und Nachverdichtung, ferner bundeseinheitliche Bauvorschriften, um modulares, serielles Bauen zu pushen. Den Lobbyisten zufolge dürfte das Wohnungsdefizit den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht haben. In der Tat, die Bilanz von Ministerin Geywitz ist mies: 2022 sind etwa 280.000 Wohnungen fertiggestellt worden, während es im laufenden Jahr vielleicht noch 245.000 sein werden. Die Sozialdemokratin hatte im Januar eingeräumt, dass das Neubauziel der Ampelkoalition von 400.000 Wohnungen jährlich verfehlt wird. Mattner effektheischend: »Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir ein Wohnungsdebakel in 2025 nicht mehr abwenden können.« Der Fehlbestand würde dann bei rund 700.000 Wohneinheiten liegen, »das entspräche fast dem Wohnungsbestand des Saarlandes und von Bremen zusammengenommen«.

Wie reagiert die Bauministerin? Realistisch. »Wenn die Branche auf einen ruhigen Moment wartet, in dem es günstig ist, energetisch zu bauen, wird der nach menschlichem Ermessen nicht kommen«, sagte Geywitz bei der Gutachtenübergabe. Verantwortlich für die Misere sei hingegen »die Bundesregierung mit ihrer verheerenden Wohnungspolitik«, erwiderte der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Luczak, am Dienstag gegenüber jW. Ein Aufbruchssignal an die Branche fehle, statt dessen würden Bauherren zusätzliche kostenintensive Energiestandards aufgedrückt – zu Lasten der Mieter, die bezahlbare Bleiben suchen. Geraune Konservativer, sagen wiederum Kritiker.

Caren Lay (Die Linke) etwa. »Höhere Kosten und Standards schmälern vor allem den Profit der Baubranche, die deshalb weniger baut«, erklärte die mieten-, bau- und wohnungspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Dienstag gegenüber jW. Und: Es gebe kein Recht der Immobilienkonzerne auf Rendite mit der Miete. Was folgt daraus? Lay: »den öffentlichen Wohnungsbau stärken«. Der Bund müsse endlich selbst mehr bauen und die Förderung komplett auf kommunale sowie gemeinnützige Träger ausrichten, »damit am Ende auch bezahlbare Wohnungen entstehen«.

Ähnlich sieht das Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins. Mehr noch, zahlreiche Mitgliedsunternehmen des ZIA seien »Luxusmodernisierer und bekannte Projektentwickler für Luxusimmobilien«, sagte Hamann am Dienstag im jW-Gespräch. Oft würden jene Akteure günstigen Wohnraum abreißen und durch teure Bauten ersetzen. Dazu passe, dass der Lobbyverband »noch mehr Abbau des Mieterschutzes fordert«. Überraschend sei das alles nicht, ergänzte Hamanns Geschäftsführerkollege aus Hamburg, Rolf Bosse, gegenüber jW. Die Zeiten exorbitanter Renditen seien vorbei – Bosse: »Die Wohnungswirtschaft muss aufhören, dem nachzutrauern.« Wunschdenken, kaum mehr.

Und überhaupt: Was ist mit dem Bestandsschutz? Absolut wichtig, besonders dann, »wenn der Wohnungsbau noch länger als sonst ohnehin schon dauert«, betonte Lukas Siebenkotten am Dienstag auf jW-Nachfrage. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB) mahnte zudem mietrechtliche Reformen an, »damit die Preistreiberei auf dem Mietmarkt ein Ende findet«. Fest steht: Private Immobilienbosse wollen weder Bestandsmieten einfrieren, noch leistbaren Neubau schaffen. Ihnen genügt die theatralische Pose.