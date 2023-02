Washington erhöht Druck

Ukrainian Armed Forces/REUTERS An vorderster Front: Ukrainischer Soldat in der umkämpften Stadt Bachmut (13.2.2023)

Die US-Administration drängt die Ukraine offenbar, rasch vorzeigbare »Erfolge auf dem Schlachtfeld« zu demonstrieren. Das sei erforderlich, um die politische, finanzielle und militärische Unterstützung seitens der US-Alliierten und des heimischen Kongresses aufrechterhalten zu können, zitierte die Washington Post am Freitag vergangener Woche Beamte des Weißen Hauses und des Außenministeriums. Die jüngsten Waffenlieferungen aus der NATO böten der Ukraine »die bestmögliche Chance, eine Wende auf dem Schlachtfeld zu erreichen«. Weiter schreibt die Zeitung, Abgesandte der US-Regierung hätten der Ukraine insbesondere mehrfach nahegelegt, den in Washington als perspektivlos eingeschätzten Widerstand um Bachmut einzustellen, den Ort zu räumen und statt dessen das eigene Militärpersonal besser für eine Offensive im Frühjahr aufzusparen. Im Frühjahr, weil bis dahin die ersten Lieferungen schwerer Waffen aus den jüngsten Zusagen namentlich europäischer NATO-Staaten in der ­Ukraine eingetroffen sein würden.

Mittlerweile gleichgezogen

Die Zeitung nennt die Diskussionen zwischen Vertretern beider Seiten in Kiew »freimütig« – eine diplomatische Umschreibung dafür, dass man sich gestritten haben muss. Ein »höherer Beamter der US-Administration« wird mit den Worten zitiert, man werde der Ukraine auch weiterhin klarzumachen suchen, dass »wir nicht alles und beliebig lange« für Kiew tun können. Insbesondere aus diesem Grund hat nach einem Bericht der Financial Times derzeit auch die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine keine Priorität. Dringlicher sei der Munitionsmangel, schrieb die in London erscheinende Zeitung.

Die ukrainische Führung bis hinauf zu Präsident Wolodimir Selenskij hat einen Rückzug aus Bachmut bisher stets abgelehnt und argumentiert, man binde dort russische Truppen und hindere Russland daran, an anderen Frontabschnitten anzugreifen. Die ukrainische Seite beklagt seit längerem, dass Russland infolge der Mobilisierung einiger hunderttausend Reservisten inzwischen bei den Soldatenzahlen mit der Ukraine gleichgezogen habe. Die Rede ist von je 300.000 Soldaten auf jeder Seite. Der ukrainische Expräsidentenberater Olexij Arestowitsch hat vor kurzem für eine erfolgreiche Offensive eine Zahl von 400.000 ausgebildeten Soldaten als erforderlich bezeichnet. Das kurzfristig zu erreichen, nannte er »unrealistisch«.

Es ist inzwischen auch in westlichen Medien verbreitet zu lesen, dass vor Bachmut beide Seiten hohe Verluste erleiden. Im ukrainischen Staatsfernsehen wurde ein Offizier der Territorialverteidigung interviewt, der ankündigte, die Aushebung von Rekruten verschärft fortzusetzen. Dies sei nötig, um die eigenen Verluste zu ersetzen, dabei könne auf persönliche Vorlieben der Eingezogenen keine Rücksicht genommen werden. Im gewissen Widerspruch hierzu sagte der Offizier, die Ukraine brauche »hochmotivierte« und gut ausgebildete Soldaten. Im Internet sind dagegen Videos von der Rekrutenausbildung in der Ukraine aufgetaucht, in denen die Soldaten statt mit Sturmgewehren mit Ästen oder Besenstielen exerzieren.

Straßen in russischer Hand

Die Sprecherin des ukrainischen Kommandos »Süd«, Natalija Gumenjuk, räumte dazu ein, dass tatsächlich die Einberufungen in vielen Fällen »inkorrekt« verliefen. Dabei spiele auch der »menschliche Faktor« bei den beteiligten Soldaten eine Rolle. Die Armeeführung »arbeite daran«. Die britische BBC berichtete in einer Reportage aus dem belagerten Bachmut, dass die aus anderen europäischen Staaten gelieferte alte Munition für die Granatwerfer sowjetischen Typs oft nicht mehr funktioniere und zu sogenannten Rohrkrepierern führe. Zur Lage um Bachmut geben auch westliche Geheimdienste inzwischen zu, dass zwei der drei Zufahrtsstraßen in die Stadt von Russland kontrolliert würden, während die dritte nach der Eroberung einer Siedlung am westlichen Stadtrand kurz davor stehe, ebenfalls unterbrochen zu werden. Dann bliebe den ukrainischen Truppen nur noch die Versorgung über Feldwege. Die ukrainische Militärführung berichtete auch von heftigen russischen Angriffen im Norden des Gebiets Lugansk mit Stoßrichtung auf den Bahnknotenpunkt Kupjansk, den die Ukraine im Herbst zurückerobert hatte.