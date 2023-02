Staatsmacht geht in Stellung

Michael Dalder/REUTERS Erprobtes Vorgehen: Beamte auch aus anderen Bundesländern schirmen den Tagungsort vor Protesten ab (15.2.2020)

Wenn von Freitag an bis Sonntag wieder Regierungschefs mit Militärs und Waffenhändlern in München zur alljährlichen »Sicherheitskonferenz« (»Siko«) zusammenkommen, herrscht in der bayerischen Metropole Ausnahmezustand. Auf Kosten des Steuerzahlers werden rund 4.800 Polizisten aufgeboten, davon 300 von der Bundespolizei, um die Teilnehmer der Konferenz abzuschirmen und jeglichen Protest fernzuhalten. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Tagungsort, das Hotel Bayerischer Hof, würden in diesem Jahr verschärft, wie die Münchner Polizei auf einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilte.

So darf der Bereich des Promenadeplatzes um das Hotel nur noch mit einer Akkreditierung betreten werden. Zum ersten Mal solle es im »Sicherheitsbereich« zudem Taschenkontrollen geben, wie man sie vom Oktoberfest her kenne. Ein Grund für die Verschärfung der Maßnahmen sei die veränderte Lage. »Wir haben den Ukraine-Krieg sehr wohl in unsere Überlegungen einbezogen«, erklärte Einsatzleiter Michael Dibowski dazu. Es gebe aber keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung, es bleibe bei einer »abstrakten Lage«. Für zusätzlichen Aufwand sorge, dass sich am Rande der »Siko« die G7-Außenminister treffen wollen.

Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, gilt in München während der Konferenz auch eine Flugverbotszone, und zwar im Radius von fünf Kilometern um das Sendlinger Tor. Auch private Drohnen dürfen dort nicht fliegen, betonte der Einsatzleiter. Die Zone reiche vom Olympiapark bis zum Perlacher Forst und umfasse somit fast das ganze Stadtgebiet.

Anlässlich der »Siko« sind zahlreiche Kundgebungen angemeldet. Dibowski sprach am Dienstag von insgesamt 19 Demonstrationen. Unter anderen mobilisiert das »Aktionsbündnis gegen die NATO-›Sicherheitskonferenz‹« zum Protest gegen das Treffen. Die Auftaktkundgebung am Stachus soll am Sonnabend um 13 Uhr beginnen. Der Demonstrationszug soll über den Odeonsplatz zum Marienplatz ziehen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Dort ist unter anderem ein Redebeitrag der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) geplant. Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmende.

Aber auch NATO-Fans nutzen die Gelegenheit für Kundgebungen. So organisiert das Bündnis »Ukrainer in München« für Sonnabend nachmittag eine Versammlung am Odeonsplatz, zu der rund 1.500 Teilnehmer erwartet werden. Mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, und Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzender des EU-Ausschusses, dürften mit die größten Kriegstreiber der Ampelparteien dort zu den Anwesenden sprechen. An die Kundgebungsteilnehmer soll sich auch die ukrainische Nobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk wenden. Am Karl-Stützel-Platz wollen am Sonnabend vormittag Menschen aus dem Dunstkreis der AfD und des rechten Compact-Magazins aufmarschieren. Als Redner eingeplant sind Compact-Chefredakteur Jürgen Elsässer und der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron.

Nach Informationen der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations-, und Archivstelle München (AIDA) haben die Teilnehmer der rechten Demo angekündigt, sich um 13 Uhr der Kundgebung am Königsplatz anzuschließen. Dort will sich das aus reaktionären Protesten gegen Coronaauflagen entstandene Bündnis »München steht auf« versammeln. Dessen Motto sei »Wir wollen Frieden«, 4.000 Teilnehmer seien angemeldet worden. Sprechen sollen unter anderem der Ex-Journalist Jürgen Todenhöfer und Diether Dehm (Die Linke). Gegen diesen »Schulterschluss von AfD, Querdenkern und Compact« rufen Antifazusammenhänge, die »Löwenfans gegen rechts« und andere Gruppen zum Protest auf.

Über Aktionen von »Klimaklebern« sei übrigens bisher nichts bekannt, sagte Polizeieinsatzleiter Dibowski auf der Pressekonferenz. Man sei dennoch »entsprechend vorbereitet«.