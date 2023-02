Ankara nennt keine Zahlen mehr

Kurtulus Ari/AP/dpa »Solidarität stärkt den Kampf«: Linke Gruppen protestieren in Istanbul gegen die Regierungspolitik (13.2.2023)

Während die türkische Opposition von mindestens 280.000 Toten im Land infolge des verheerenden Erdbebens ausgeht, gibt Ankara seit Montag mittag keine neuen Opferzahlen mehr bekannt. Dies meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Dienstag. Damit setzt die Regierung von Recep Tayyip Erdogan ihren Kurs fort, mangelhafte Hilfeleistungen seitens des Staates für Betroffene kaschieren zu wollen. Schon am Montag hatte die Abgeordnete der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP), Muazzez Orhan, die seit vergangener Woche in der nordkurdischen Provinz Dilok vor Ort ist, deutliche Kritik geübt. Sie berichtete, dass an vielen Orten die Rettungsarbeiten viel zu früh eingestellt worden seien. Noch am Dienstag konnten Menschen vereinzelt lebend aus Trümmern geborgen werden.

In der Provinz Kahramanmaras hätten Helfer am Morgen zwei Brüder gerettet, die 17 und 21 Jahre alt sind, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und der Sender CNN Türk. In der Provinz Adiyaman wurde demnach ein 18jähriger, der 198 Stunden lang verschüttet war, gerettet. In der Provinz Hatay wurde Anadolu zufolge eine 26 Jahre alte Frau sogar nach 201 Stunden unter den Trümmern lebend gerettet. Das bestätigt Orhan, die bereits zuvor angeprangert hatte, »dass bei einem korrekten, koordinierten und rechtzeitigen Eingreifen viel mehr Menschen hätten gerettet werden können«.

Und die Proteste gegen die Regierung werden lauter, wie auch die Repression gegen jene, die der AKP von Erdogan Nachlässigkeit im Umgang mit der Katastrophe vorwerfen. Dutzende Demonstranten lieferten sich am Montag abend in Istanbul Auseinandersetzungen mit der Polizei, örtlichen Berichten zufolge wurden mehrere von ihnen festgenommen. »150.000 Menschen liegen derzeit unter den Trümmern, 30.000 Menschen sind gestorben, weil sie keinen Finger gerührt haben. Und sie sind die Hauptverantwortlichen für diese Todesfälle«, prangerte der Istanbuler HDP-Abgeordnete Musa Piroglu auf der Demonstration an. Er warf dem türkischen Staat vor, Polizei gegen den Protest aufzufahren, »um eine Presseerklärung zu verhindern«.

Die HDP stellte unterdessen Strafanzeige wegen der von Polizei und zivilen Lynchmobs begangenen Gewaltexzesse im Erdbebengebiet. Darin wird gefordert, gegen die betreffenden Personen wegen Folter, Amtsmissbrauch, vorsätzlicher Körperverletzung, fahrlässiger Tötung, Beleidigung und Freiheitsentzug vorzugehen.

Kritik gibt es vor allem auch an der Katastrophenschutzbehörde AFAD, die nicht nur versucht, Hilfslieferungen anderer Organisationen als eigene auszugeben, sondern der Katastrophe von Anfang an nicht gewachsen war. So berichtete eine Krankenpflegerin am Montag gegenüber Reuters, dass sie unmittelbar bereit gewesen sei, im Erdbebengebiet zu helfen, aber erst auf Anweisungen von AFAD habe warten müssen – 40 Stunden später konnte sie ihre Arbeit in Hatay, der am stärksten betroffenen Region, beginnen.