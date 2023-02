»Veruntreuung von Erdbebenhilfe ist nicht neu«

Shadati/XinHua/dpa Fahne an einem zerstörten Haus in Antakya (11.2.2023)

Nach dem Erdbeben hat die türkische Regierung einen dreimonatigen Ausnahmezustand über zehn Provinzen verhängt – betroffen sind insbesondere Regionen mit einem großen kurdischen oder alevitischen Bevölkerungsanteil. Was bedeutet das für die betroffenen Menschen?

Der Ausnahmezustand ist ein Instrument der Repression seitens des türkischen Staates. Bereits nach dem Putschversuch 2016 wurde es genutzt, um Oppositionelle im Land anzugreifen. Medien wurden geschlossen, gegen Menschenrechtsaktivisten und Oppositionspolitikerinnen wurde vorgegangen. In Diyarbakir wurden damals ganze Stadtviertel abgesperrt, die Rechte der Menschen maßgeblich beschnitten. Die nach den Beben verhängte Ausgangssperre ist für die davon betroffenen Menschen, die ohnehin vor dem Nichts stehen, ein großes Problem. Bei knappem Wasser und Lebensmitteln ist es sowieso schwierig, an die notwendige Versorgung zu kommen. Das türkische Regime wird obendrein versuchen, die Opposition vor der im Mai geplanten Wahl kleinzukriegen. Regierungsvertreter fragen jetzt schon, ob die Wahlen überhaupt wie geplant stattfinden können. Für die Menschen in der Türkei wäre eine große Chance dahin, die AKP/MHP-Allianz abzuwählen.

Werden kurdische Erdbebenopfer bei Rettung und Versorgung benachteiligt?

Die meisten Menschen mussten sich selber und ihre Nachbarinnen und Nachbarn aus den Trümmern befreien. Als die staatliche Hilfe viel zu spät kam, wurden kurdisch bewohnte Dörfer oder Stadtviertel und Gebiete, von denen bekannt ist, dass dort Wählerinnen und Wähler der Oppositionspartei HDP leben, konsequent vernachlässigt. Zugang zu Lebensmitteln gibt es kaum. Regimetreue Medien behaupteten prompt, Supermärkte würden »geplündert«. Erdbebenopfer als Diebe und Plünderer anzuprangern, ist eine Rhetorik, die das Versagen der Regierung auf diese Menschen überträgt. Natürlich gehen sie in die Supermärkte, um sich zu versorgen, wenn staatliche Hilfe ausbleibt: Von Versagen zu reden, ist eigentlich euphemistisch; das würde ja voraussetzen, dass sie es überhaupt je versucht hätte. Die Opposition wird kriminalisiert. Recep Tayyip Erdogans AKP nutzt alle Mittel, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Die Regierung hat Twitter lahmgelegt, obgleich der Onlinedienst für die Rettung der Erdbebenopfer ein wichtiges Medium war. Das Regime nutzt die Katastrophe um ihre repressive Politik gegen die Opposition fortzuführen.

Wie ergeht es aktuell Oppositionellen und Politikerinnen, die zu Tausenden in den türkischen Gefängnissen gefangen sind?

Die Regierung kolportiert, den Gefangenen gehe es gut. Zugleich wird in den sozialen Medien gepostet, dass die Unsicherheit, wie es ihren Angehörigen geht, für sie besonders schwer zu ertragen ist. Türkische Menschenrechtsorganisationen sprechen immer wieder davon, dass es dort zu Folter kommt; sie fordern unter diesen Bedingungen besonderen Schutz.

Spendengelder, die durch die Hände des türkischen Staates fließen, könnten missbraucht werden – gilt das auch für ausländische Sammlungen?

Die türkische Regierung hat erklärt, alle Spenden zentral zu sammeln. Das betrifft auch Sachspenden, entsprechende Lkw aus Europa werden beschlagnahmt. Angekündigt ist dies auch für auf türkischen Konten ankommendes Geld. Normalerweise könnte eine Zentralisierung bei der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD der Versuch sein, die Hilfe auf alle gleichermaßen zu verteilen. Eine Veruntreuung der für Erdbebenhilfe gedachten Mittel ist aber in der Türkei nicht neu. Selbst wenn die seit 1999 eingenommene Erdbebensteuer von mehr als 40 Milliarden Euro im Bau landete: Gebäude und Straßen wurden mit billigem Material gebaut, Bauvorschriften kaum kontrolliert. Das Regime hat beide Augen zugedrückt und sich bereichert. 2013 wurde ein Korruptionsskandal öffentlich, in den Teile der AKP und der Sohn des Präsidenten, Bilal Erdogan, verquickt waren. Das Geld, das in die Taschen der Baulobby floss, fehlt jetzt. Es gibt weder genug Kräne noch Helfer oder Zelte.

Die Jugendorganisation von DIDF will politische Unterstützung für die Erdbebenopfer leisten – wie denn?

Wir machen öffentlich Druck, dass die türkische Regierung Verantwortung übernehmen muss. Wir wollen schnell und unbürokratisch Hilfe leisten, sammeln Spenden, um diese an Hilfsorganisationen vor Ort direkt zu übergeben.