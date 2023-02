Brüssel vor Atomlobby eingeknickt

IMAGO/Alice Dias Didszoleit Das Kernkraftwerk Cruas im Département Ardèche

Das Greenwashing von Atomkraft in der EU geht in die nächste Runde. Wie am Dienstag bekanntwurde, will Brüssel auch mit Kernenergie erzeugten Wasserstoff unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einstufen. Wenn Strom für die nötige Elektrolyse aus einem Netz mit hohem Atomenergieanteil genutzt wird, könne dies als »grüner« Wasserstoff etikettiert werden, schlug die EU-Kommission am Montag abend vor. Weitere Voraussetzung sei, dass der Netzbetreiber einen langfristigen Kaufvertrag für Strom aus erneuerbaren Quellen in der Region abgeschlossen hat.

Mit den neuen Vorgaben will die EU-Kommission einen rechtlichen Rahmen für Investoren im Energiebereich und für staatliche Beihilfen schaffen. Ziel der Brüsseler Behörde ist, dass bis 2030 zehn Millionen Tonnen »grüner« Wasserstoff in der EU produziert werden.

Die Rolle, die Atomkraft dabei spielen soll, könnte nun für neuen Ärger zwischen Deutschland und Frankreich sorgen. Beide Länder planen eine gemeinsame Wasserstoffleitung von Spanien über Frankreich bis nach Deutschland. Paris setzt explizit auch auf »roten« Wasserstoff, der mit Atomenergie hergestellt wird, und argumentiert, dass dieser emissionsarm sei. Macrons Regierung beruft sich darauf, dass Atomstrom im Rahmen der EU-Taxonomie im vergangenen Jahr als nachhaltig klassifiziert wurde. Berlin dagegen möchte »grünen« Wasserstoff nutzen, der ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Ressourcen produziert wird. Laut einem Bericht der FAZ droht Paris inzwischen damit, den Bau der Pipeline zu blockieren, sollte Berlin von seiner Position nicht abrücken.

Armin Simon von der Antiatomorganisation »Ausgestrahlt« kritisierte am Dienstag gegenüber jW, dass »die EU-Kommission erneut vor der französischen Atomlobby eingeknickt ist«. Wasserstoff mit Atomstrom zu erzeugen behindere die Energiewende und vergrößere das Atomrisiko, erklärte Simon. »Solcher Wasserstoff ist niemals ›grün‹.«

Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben nun zwei Monate Zeit, um den Vorschlag der EU-Kommission zu prüfen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass dieser abgelehnt wird.