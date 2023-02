Sieg nach der Pause

Glendale. Die Kansas City Chiefs haben den 57. Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles gewonnen und zum dritten Mal in ihrer Geschichte den wichtigsten Titel im American Football geholt. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes gewann am Sonntag abend (Ortszeit) im Stadion der Arizona Cardinals in Glendale eine hochklassige Partie 38:35. Zur Pause lagen die Chiefs noch 14:24 in Rückstand. Die Eagles um den ebenfalls starken Quarterback Jalen Hurts sind nun eines von nur zwei Teams, die einen solchen Vorsprung zur Halbzeit in einem Super Bowl noch aus der Hand gaben.

Mahomes wurde vergangene Woche als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet und ist nun der erste Profi seit 1999, der in einer Saison den Super Bowl und den MVP-Titel gewonnen hat. Der 27jährige hat in seinen sechs Jahren in der NFL bereits zwei Super Bowls und zwei MVP-Titel geholt. Für Chiefs-Trainer Andy Reid war es ebenfalls der zweite Sieg im Super Bowl. Die Eagles hatten die Vince Lombardi Trophy zum bislang einzigen Mal 2018 gewonnen.

Zum Start der Partie punktete der 24 Jahre alte Hurts mit einem kurzen Lauf, bei den Chiefs war Travis Kelce der Empfänger eines langen Wurfs von Mahomes. Die Eagles kontrollierten Ball und Uhr. Mahomes und seine Angreifer hatten den Football nur gut acht der ersten 24 Minuten. Ein von A. J. Brown herausragend gefangener Pass sorgte für die erneute Führung für die Eagles.

Die Chiefs setzten einen Field-Goal-Versuch an den Pfosten, während ein leichtfertiger Ballverlust von Eagles-Quarterback Hurts zu einem Touchdown der Chiefs führte. Vor der Pause holten sich die Eagles durch einen weiteren Lauf von Hurts noch einen Touchdown sowie ein Field Goal und gingen mit zehn Punkten Vorsprung in die Halbzeit. In 29 von 30 Fällen war ein Team mit zweistelligem Vorsprung zur Pause eines Super Bowls am Ende auch der Gewinner.

Nach der Pause jedoch endeten die ersten drei Angriffsserien der Chiefsalle mit einem Touchdown. Die Eagles lagen plötzlich 27:35 in Rückstand. Nach dem erneuten Ausgleich und dem dritten Touchdown-Lauf von Hurts sorgte Harrison Butker mit einem verwandelten Field Goal wenige Sekunden vor Spielende (die Chiefs hatten die Uhr mit Absicht herunterlaufen lassen) für die Entscheidung (dpa/jW)