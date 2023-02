Dicke Brieftaschen

Raddad Jebarah/NurPhoto/imago Vinícius Júnior feiert sein Tor und seinen Sponsor

Die 19. Klub-WM in Marokko hat vor allem eines gezeigt: Der Zug für die südamerikanischen Vereine scheint endgültig abgefahren zu sein. Spiele gegen Vertreter anderer Kontinentalverbände schon aus der Umkleidekabine heraus oder mit dem Verweis auf die eigenen Vitrinen bereits als gewonnen abzuhaken, rächt sich. Und gegen die dicken Brieftaschen der Europäer kann man schon gar nicht anstinken. Wir haben wieder einmal elf Tage lang tollen Fußball gesehen und vor allem auch viele Tore (zehn in den Halbfinals, in den beiden Finals sogar vierzehn).

Zum dritten Mal in den letzten sieben Editionen stand nun mit Al-Hilal ein saudiarabisches Team im Finale. Gegner der Saudis war, wen wundert es, mal wieder Real Madrid. Die waren 2016 (gegen Kashima Antlers/Japan) und 2018 (gegen Al-Ain Club/Emirate) auch die Henker der anderen Asiaten gewesen. Gerne hätte man im Finale ja mal den Al-Ahly SC gesehen. Der Verein aus Kairo ist mit 24 offiziellen Titeln der zweiterfolgreichste Fußballverein der Welt, und es ist noch nicht lange her, dass ihn Real Madrid (28 vor dem Gewinn der Klub-WM) überrundete. Danach folgt der FC Barcelona mit 20 sowie Boca Juniors und C. A. Independiente (beide aus Argentinien) mit 18 Titeln. Genauso viele konnte der AC Milan bisher eintüten. Liverpool und der FC Bayern haben immerhin 14 Titel gesammelt. Al- Ahly eliminierte zwar den Vertreter des Ozenanischen Fußballverbandes (Auckland City FC) sowie der CONCACAF (Seattle Sounders), wurde aber in den Semis (1:4) den »Königlichen« zum Frühstück gereicht – auch wenn das Resultat den Spielverlauf nicht widerspiegelt. (Die beste Plazierung der Ägypter waren die dritten Plätze 2006, 2020 und 2021.) Die hatten den fünften Klub-WM-Titel im Stade Prince Moulay Abdullah von Rabat fieserweise von vorneherein fest eingeplant. Doch so, wie die nationale Auswahl der Saudis in Katar vorübergehend die Gauchos köpfte, gelang dem Klub aus Riad, gecoacht von dem Argentinier Ramón Díaz, Intimfeind Maradonas, gegen Brasiliens Aushängeschild, den Regattaverein Flamengo aus Río de Janeiro, die Elimination des »Fla« in den Semis (und damit die Revanche für 2019). Für Real ein Glücksfall, denn Ancelotti musste u. a. auf Tormann Thibaut Courtois und Abwehrchef Éder Militão verzichten, Karim Benzema wurde dann doch noch fit.

Was vor allem für Real sprach, war die erneute Explosion von Vinícius Júnior im Halbfinale, obwohl es sich in Spanien ständig in außersportliche Konflikte verwickeln lässt und nicht so recht zu Potte kommt. Und der Umstand, das bis dato außer Europäern nur Brasilianer die Copa hatten gewinnen können (­Corinthians, São Paulo und Internacional). Zuletzt mit dem Sieg von Corinthians gegen Chelsea 2012. Lange her. Beide kickten damals den klebrigsten und unansehnlichsten Fußball ihrer Kontinente, hatten exakt dieselbe Spielphilosophie – gruseligen Antifußball.

Im Finale stand dann bei Real wie erwartet der amtierende ukrainische U20-Weltmeister Andriy Lunin zwischen den Pfosten. Er machte nicht den wachsten Eindruck, trug aber letztlich mit dazu bei, dass der Titel zum zehnten Mal hintereinander nach Europa ging. Wie es heißt, soll man in Madrid so happy sein, dass jetzt Gratisbrennholzlieferungen nach ganz Europa in die Wege geleitet werden sollen. Der viermalige asiatische Champions-League-Gewinner Al-Hilal (Exklub von Weltmeister Roberto Rivelino) hatte mit dem Stamm der saudischen Nationalauswahl plus ausländischen Stars wie Gustavo ­Cuéllar, André Carillo, Odion Ighalo, Moussa Marega oder Luciano Vietto dagegengehalten. Al-Hilal war 2019 und 2021 bereits Vierter des Wettbewerbs geworden und ging in das Finale mit einer Serie von zwölf Matches ohne Niederlage. Es sollte nicht sein. Carlo Ancelotti hatte vor dem Match »den Schmerz« eingeräumt, den sein Klub nach der verlorenen Supercopa gegen Barça und der jüngsten Ligaschlappe gegen Mallorca verspüre. Sicher hat die Welt geweint. Das Endspiel ging 5:3 für Real aus. Vier Tore markierten Brasilianer und Uruguayos, eins ein französischer Freischärler.

Ein argentinischer Klub hat die Klub-WM noch nie gewinnen können. Kurzes Zahlenspiel: Aktueller Jahresetat von Real Madrid: 769 Millionen Euro. Der von Flamengo (wurde während des Bolsonarismo aufgeblasen): 163 Millionen Euro. Völlig absurd für lateinamerikanische Verhältnisse. Das geht krachen. Ich prophezeie, dass dieser Klub in zehn Jahren nicht mehr existiert.