Schwere Schauerböen im Skagerrak

Henning Bagger/Ritzau Scanpix/via REUTERS Typisches Seewetter? Sieht so aus

Der Deutschlandfunk beendet zum 1. März die Ausstrahlung des Seewetterberichts, der heute noch so klingt, als würde er aus dem Jahr 1923 zu uns gefunkt. Vorige Woche hörte ich einer nordpolkalten Frauenstimme dabei zu, wie sie müde Satzteil für Satzteil vor sich herschob: »Ein umfangreiches Hoch 1.048 über dem Süden Belarus … wandert unter Abschwächung nach Rumänien … Ein Keil über Russland schwenkt südwärts … Ein weiterer Keil südlich von Irland … schwächt sich vorübergehend etwas ab …« So geht das dreimal täglich jeweils eine Viertelstunde lang im Digitalkanal Deutschlandfunk Dokumente und Debatten. Begründet hat der Sender die Einstellung in seiner Ankündigung Ende Januar nicht, aber er verweist die bald verwaisten Kutterkapitäne auf die Seewetter-Apps auf dem Handy. Und auf die Sendungen des Deutschen Wetterdienstes auf Kurzwelle, wo es noch brummt und pfeift, wenn es heißt: »Skagerrak: Süd bis Südwest 5 bis 6, zunehmend um 7, westdrehend, anfangs diesig, später schwere Schauerböen, See zunehmend 4 Meter …«

Wir nehmen Kurs auf die Programmhinweise: Die Sendung »Zerplatzte Träume – Afrikanische Studierende aus der Ukraine« erzählt die Geschichte des Nigerianers Enoch Okerdere aus Charkiw, der wegen des Ukraine-Krieges nach Deutschland geflohen ist, wo er, anders als ukrainische Staatsbürger, seine Abschiebung befürchten muss (Di., 15.05 Uhr, SWR 2). Der Österreicher Christian Hölbling bietet in den »Querköpfen« den Erwerb eines zeitgemäßen Unfähigkeitsnachweises an, den er »Deppen-Diplom« nennt (Mi., 21.05 Uhr, DLF). An dieser Stelle soll ich keinen Scherz auf Kosten von Annalena Baerbock machen. Markus Plate begleitet in den »Zeitfragen« die Literaten Anna Seghers, Walter Janka und Egon Erwin Kisch beim »Transit ins mexikanische Spanisch« und findet ein »wohltemperiertes Exil« vor (Fr., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Bei den 42. Konfrontationen im burgenländischen Nickelsdorf im Juli 2022 haben der Pianist Dieter Glawischnig und die Saxophonistin Tanja Feichtmair den Generationenaustausch gejazzt. Einen Mitschnitt von »Glawischnig und Feichtmair bei den Konfrontationen« sendet der »Zeit-Ton« auf Ö 1 (Fr., 23.03 Uhr). »SWR-2-Wissen« zieht Bilanz zum Thema »Rechtsterrorismus in Deutschland – Von der Nachkriegszeit bis heute«, ausgehend von den Nazimilizen des BDJ, den der US-Geheimdienst 1950 in Westdeutschland gegründet hat (Sa., 8.30 Uhr). »Live von den 73. Internationalen Filmfestspielen Berlin« meldet sich am Wochenende das Filmmagazin »Vollbild« (Sa., 14.30 Uhr, DLF Kultur). Ernie und Bert waren am 26. Januar in Hamburg und haben anlässlich der Geburtstagsgala »50 Jahre Sesamstraße« die Elbphilharmonie auseinandergenommen. In der Aufzeichnung in »Mikado Klassik« spielt das Hausorchester Lieder aus der Serie – ihr dürft laut mitsingen, liebe Kinder! (So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). Vor 60 Jahren inszenierte Erwin Piscator Rolf Hochhuths Skandalstück »Der Stellvertreter« für den Rundfunk, DLF Kultur sendet eine kommentierte Collage aus Material des Hörspiels (DR Kultur 2013, So., 18.30 Uhr). Opernvorschlag der Woche ist eine neu instrumentierte Fassung von »Der Jahrmarkt von Sorotschinzy«, ein Fragment gebliebenes Werk von Modest Mussorgski, in dem er Gogol-Geschichten vertont hat (SWR 2022, So., 20.03 Uhr, SWR 2). Und am Montag beginnt die zwölfteilige Lesung des Romans »Die leuchtende Republik« von Andrés Barba, der in seinem Weltbestseller das Böse über eine Provinzstadt im Regenwald kommen lässt (Luchterhand-Verlag 2022, Mo., 15.30 Uhr, SWR 2).