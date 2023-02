IMAGO/NurPhoto »Es gibt Gründe, weiterzukämpfen«: Großdemonstration für bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung (Madrid, 12.2.2023)

Die zweite große Demonstration von Patienten und medizinischem Personal innerhalb weniger Monate überflutete die Straßen von Madrid am Sonntag. Von vier Startpunkten in der Stadt führten Demonstrationen in Richtung der Plaza de Cibeles. Die Demonstrierenden setzten damit ein Zeichen gegen die Regionalregierung der Präsidentin Isabel Díaz Ayuso von der rechtskonservativen Volkspartei (PP). Staatliche Stellen gingen von 250.000 Menschen aus, die Organisatoren sprachen von einer Million Menschen. Somit war der Protest unter dem Motto »Madrid steht auf und fordert eine öffentliche Gesundheitsversorgung« sogar größer als der letzte im November.

Die Gewerkschaften klagen an, dass das medizinische Personal in der Region wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in andere spanische Comunidades Autónomas oder sogar ins Ausland abwandert. Deshalb sind auch etliche Ärzte in Madrid seit November im Ausstand. Auf einer Pressekonferenz am 17. Januar informierte das Streikkomitee der Ärzte über die unmöglichen Zustände, die in der Stadt zur Zeit herrschen. So hätten rund eine Million Madrider kein Hausarzt, darunter 200.000 Kinder. Ángela Hernández, Generalsekretärin des Verbands der Ärzte und Hochschulabsolventen von Madrid (AMYTS), der den Streik mitorganisiert, erklärte am Sonnabend gegenüber dem TV-Sender La Sexta, dass es nicht möglich sei, bis zu 60 Patienten an einem Tag zu versorgen. »Es ist unmöglich, eine Qualitätsbehandlung auf dieser Basis anzubieten.« Das seien 7,5 Minuten pro Patient, wenn der Arzt acht Stunden ohne eine einzige Pause arbeite. Für die Einwohner bedeutet das immer längere Wartelisten; Termine für Spezialisten oder Operationen, die sich um viele Monate verschieben. Für die Mediziner selbst sind das auch unhaltbare Zustände. Kein Wunder, dass von den rund 300 jungen Ärzten, die jedes Jahr ihre Ausbildung in der Region beenden, laut der AMYTS lediglich 20 dort bleiben und arbeiten.

Die Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) erinnerte in einer Mitteilung vom Montag daran, dass es nicht nur um Personal und Gehälter geht: Im Jahr 2022 haben die Unfälle des medizinischen und Pflegepersonals in Madrid im Vergleich zum letzten Jahr vor der Pandemie (2019) um 180 Prozent zugenommen. Manuel Barroso, Chef der Gewerkschaft in der Region, erklärte, dass es kaum Kontrolle gäbe. Das gehe in die Knochen: »Gesundheitsschäden und Unfälle im Arbeitsumfeld des Gesundheitswesens sind eine Folge schlechter Arbeitsbedingungen und der Exposition gegenüber Risikofaktoren, die direkt mit biologischen Arbeitsstoffen zusammenhängen. Aber sie haben auch ihren Ursprung in der hohen Inzidenz von Muskel-Skelett-Verletzungen, die sich im allgemeinen durch Schäden an Rücken und Gelenken manifestieren.«

Politiker der meisten anderen Parteien nahmen an der Demonstration teil, darunter die Industrie-, Tourismus- und Handelsministerin der sozialdemokratischen Partei PSOE, Reyes Maroto. Auch Vertreter des linken Bündnisses »Unidas Podemos« und vom »grün-linken« »Más País« demonstrierten. Die beiden letzteren betonen in ihren Klagen, dass das System in der Region Madrid das beste Beispiel dafür sei, was die fortgeschrittene Liberalisierung und Privatisierung der Gesundheitsversorgung für die Menschen bedeutet. Madrid ist die Comunidad Autónoma, die besonders wenig Geld pro Einwohner für Gesundheit ausgibt, aber die private Versorgung in besonderem Maße mitfinanziert, wie das Medium Ctxt ausrechnete. Insbesondere die Hausärzte sind unterfinanziert und unterbesetzt: Für 2.000 Einwohner steht eine Krankenschwester zur Verfügung, der niedrigste Wert in ganz Spanien.

Die Präsidentin der Region berührt das alles nicht. Zu mächtig fühlt sie sich, zu groß sind die Interessen und der Einfluss der Netzwerke ihrer Partei in der Region, die in Madrid seit 1995 ununterbrochen das Sagen hat. Trotz der Proteste und obwohl ihr eigener Bruder in einem Skandal um die Vergabe von Aufträgen für Masken in Millionenhöhe involviert war, soll Ayuso im Mai allen Umfragen nach mit einer Mehrheit von rund 40 Prozent wiedergewählt werden. Offenbar haben viele Madrider Angst vor der Machtverschiebung und glauben immer noch an das kleinere, nun immer größere Übel.