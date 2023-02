Baerbock auf Werbetour

Christophe Gateau/dpa Botschafterin des Krieges: Deutsche Außenministerin Baerbock (r.) auf NATO-Werbetour in Helsinki (13.2.2023)

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Montag vor ihrer Abreise nach Finnland die Dramatik der Entscheidung – wenn auch unabsichtlich – klar umrissen: »Nach 80 Jahren finnischer und 200 Jahren schwedischer Bündnisfreiheit haben sich beide Länder entschlossen, der NATO beizutreten.« Wohl eher aber waren jene Propagandisten erfolgreich, die russische Truppen schon vor knapp einem Jahr in Skandinavien stehen sahen und die Erweiterung des Kriegsbündnisses gen Russland mit dem Norden abschließen wollten.

Auch wenn die NATO-Staaten Türkei und Ungarn die Aufnahme der beiden skandinavischen Länder weiterhin nicht ratifiziert haben, zeigte sich der finnische Präsident Sauli Niinistö am Sonnabend im Interview mit dem STT News Service zuversichtlich, dass Finnland und Schweden am Juligipfel im litauischen Vilnius als Mitglieder teilnehmen werden. Wenn nicht davor, warum sollte es dann danach passieren, fragte Niinistö rhetorisch. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan werde wohl nicht »dem Druck der Gesellschaft« nachgeben, »aber es könnte etwas passieren, wenn sich die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und der Türkei weiterentwickeln«, mutmaßte er.

Niinistö betonte auch den Willen Helsinkis, weiterhin gemeinsam mit Schweden beitreten zu wollen. Vor allem setzt er auf die neuen Gesetze zur »Terrorismusbekämpfung« im Nachbarland, die im Juni in Kraft treten. Diese könnten Erdogan davon überzeugen, dass Schweden seine auf dem 2022er Gipfel in Madrid eingegangenen Verpflichtungen einhalte, so Niinistö. Die zielen bekanntermaßen vor allem auf kurdische und andere Gegner Erdogans im schwedischen Asyl ab. Das finnische Parlament hat ohnehin bereits beschlossen, den Prozess auch ohne Ratifizierung durch Ungarn und die Türkei durchzuführen.

An diesem Dienstag wird Baerbock nach einem Treffen mit Niinistö weiter nach Stockholm reisen. Der schwedische Premier Ulf Kristersson liebäugelt mit der Lieferung von Kampfjets in die Ukraine. Das dürfte der Außenministerin entgegenkommen, die bei ihrem Besuch Verbündete für die Weitergabe von »Leopard 2«-Panzern sucht.