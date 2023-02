Popcorn am Abgrund

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Liegt schwer im Magen: Torte bei einer Wahlparty der CDU (Berlin, 12.2.2023)

Nach der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses war am Montag zumindest eine Sache sonnenklar: Die Partei Die Linke steht weiterhin als Juniorpartner einer möglichen neuen Koalition mit der SPD und den Grünen zur Verfügung. Die Partei, die im Berliner Osten, wo die PDS 2001 alle Abgeordnetenhaus-Wahlkreise holte, nur noch vier Wahlkreise (einen in Friedrichshain, einen in Treptow, zwei in Lichtenberg) direkt gewinnen konnte und in ganz Berlin lediglich 184.954 Zweitstimmen erhielt (2016 waren es bei vergleichbarer Wahlbeteiligung noch 255.701), wartet ab, was die bisherigen Koalitionspartner so machen. Die könnten nämlich jeweils für sich eine Regierung mit der CDU bilden und müssten sich, falls sie das nicht tun, darüber verständigen, welche der beiden Parteien in einem neuen Dreierbündnis mit der Linkspartei die Führung innehat.

Sie nehme sich »Popcorn«, während SPD und Grüne unter sich ausmachen, wer die Fortsetzung des Regierungsbündnisses anführt, sagte die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert am Montag gegenüber dpa. Bei einer Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus wies sie zudem darauf hin, dass man ja weiterhin einen gewählten Senat habe. Ein »aktiver Akt« sei nötig, um den »wegzubefördern«, da die Legislatur nicht beendet sei. Spitzenkandidat Klaus Lederer sprach bei dieser Pressekonferenz von einer »Denkzettelwahl« und erklärte beiläufig, dass das »jetzt nicht unser Wunschergebnis« sei – aber das war dann auch schon die kritische Bilanz, die obendrein von demonstrativer Entschlossenheit gerahmt wurde, weiterregieren zu wollen.

Die bisherigen Koalitionspartner strahlten am Montag keine vergleichbare Entschlossenheit aus – zu heftig ist die Klatsche vor allem für die SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Berliner Wahl in der Nachkriegszeit einfuhr und ebenfalls nur vier Direktmandate gewann, zu verschwindend gering auch der Vorsprung vor den Grünen. Eine Ablösung Franziska Giffeys, die auch Kovorsitzende des Landesverbandes ist, scheint nicht mehr ausgeschlossen. Die Regierungschefin sprach sich bei einer Pressekonferenz am Montag nicht mehr explizit für eine Fortsetzung des »rot-grün-roten« Regierungsbündnisses aus. Man werde nun mit dem Wahlsieger CDU verhandeln.

Die Teile der SPD, die bereit sind, als Juniorpartner in eine Koalition mit der CDU einzutreten, regen sich bereits. Der stellvertretende SPD-Landeschef Kian Niroomand bezeichnete das Ergebnis vom Sonntag gegenüber dpa als Zäsur für seine Partei; es könne »nicht so weitergehen«. Die Partei solle die Wahlniederlage »mit Demut annehmen« und darüber nachdenken, wie sie sich aufstellen wolle. Das müsse man in Ruhe diskutieren und sich nicht »vorschnell« auf Bündnisse festlegen.

Auch die Berliner Grünen erweckten am Montag den Eindruck, dass ihre Begeisterung für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit SPD und Linkspartei nicht übermäßig groß ist. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch signalisierte im RBB am Montag, dass sie diese Option weiterhin favorisiert, aber eine andere Arbeitsweise erwartet: »Wenn wir mit einer SPD weiterregieren, mit der wir ja komplett gleich stark inzwischen sind, dann wird das schon bedeuten, dass wir nochmal zu einem ganz anderen, wirklich partnerschaftlichen Umgang kommen müssen, ohne öffentlichen Streit«, sagte die Senatorin für Umwelt und Mobilität. Bei einer Pressekonferenz mit der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang ergänzte Jarasch, man werde bei einer Neuverhandlung des Bündnisses auch über das »Kräfteverhältnis« reden müssen. Eine »schwarz-grüne« Koalition schloss sie nicht aus, machte sie aber im RBB von Zugeständnissen der CDU abhängig. »Es gibt bei den Grünen kein Bündnis ohne Mobilitäts- und Wärmewende, ohne Berlin wirklich klimaneutral umzubauen und ohne echten Mieterschutz«, so Jarasch in Richtung des Wahlsiegers.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner bekundete gegenüber dpa, er werde SPD und Grüne noch am Montag zu Sondierungsgesprächen einladen. Ziel sei es, diese Gespräche noch in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen; der »Regierungsauftrag« liege »klar bei uns«, sagte Wegner, der zu allerlei papiernen »Zugeständnissen« im Rahmen einer Koalitionsvereinbarung bereit sein wird. Die CDU hat bei Sondierungsgesprächen einen wichtigen Trumpf: Sie kann sowohl der SPD als auch den Grünen mehr Sitze im Senat anbieten, als die beiden Parteien jeweils bei einem weiteren Dreierbündnis mit der Linkspartei erwarten könnten. Gut möglich, dass es am Ende allein das übergeordnete strategische Interesse von SPD und Grünen ist, der CDU nicht eine weitere Landesregierung zu überlassen, das gleichsam als Nebenwirkung sicherstellt, dass die Lederer-Mannschaft wieder mitregieren darf.